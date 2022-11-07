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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

علم “صدى البلد” أن ميمي فؤاد مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب ترك مهام عمله مع الفنانة بعد خروجها من المستشفى.

وعلم أن مدير أعمال شيرين لم يعلم عنها أي شئ منذ خروجها من المستشفى، وإنه قرر ترك عملها بسبب التدخل الكبير من جانب طليقها حسام حبيب.

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ابنه شيرين عبد الوهاب:

كشفت ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب مفاجأة بعد ظهورها على تيك توك بفيديو اعتقد البعض من خلاله أن عينها متورمه.

وأوضحت في فيديو جديد مفاجأة غير متوقعة وقالت:"الناس اللي فاكرة أن عيني ورامة ده ميكب علشان الهالوين".

وكانت قد نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، فيديو صادمًا لها عبر تطبيق تيك توك، ظهرت من خلاله بـ عين متورمة وهى ترقص على أحد الأغاني، ما جعل الجمهور يتساءل ما سبب هذا.

وقالت أحد متابعيها مالها عينك؟، فيما قالت أخرى، اللى في عينك ده ميك أب، ولكنها لم تجب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب :

على جانب آخر كان قد كشف ياسر قنطوش محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب  عن خروج الفنانة  من المستشفى عبر صفحته بـ فيسبوك.

وكتب ياسر قنطوش :" الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها  وستتحدث في فيديو خلال ساعات.

يذكر ان مكتب ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب أصدر بيانا أوضح فيه تفاصيل الساعات الأخيرة حول أزمة شيرين عبد الوهاب مع المستشفى المحتجزة بها حتى الآن.

وجاء البيان كالتالى : بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية  للفنانة شيرين عبد الوهاب  والذي صدر من لجنة طبية مختصة  من المجلس القومي للصحة النفسية.

وأضاف البيان:  وتتضمن التقرير أن حالة الفنانه شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج  إلي علاج إلزامي داخل المستشفى، وأنه بصحة جيدة ومتزنة نفسياً وعند ارسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم ارغامها علي توقيع أوراق لا تعلمها بأنه تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة وان المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بان الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون.

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شيرين عبد الوهاب حسام حبيب ابنة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب

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