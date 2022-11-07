عاوزة أدفن جنب أمي وأختي.. رسالة مؤثرة من شقيقة شحتة كاريكا قبل وفاتها

تركت شقيقة شحته كاريكا رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر صفحتها على فيسبوك قبل رحيلها .

وكتبت شقيقة شحتة كاريكا :"في يوم رحيلي من الدنيا لا تلقوني بجوار عائلة بغير عائلة أمي .. عاوزة اكون في حضن أمي وأختي ".

عزاء شقيقة شحتة كاريكا:

كشف مطرب المهرجانات شحتة كاريكا عن موعد عزاء شقيقته بعد وفاتها صباح أمس.

وكتب شحته كاريكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتوفت إلى رحمة الله أختى إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء فى المطرية شارع علاء الدين متفرع من عمر المختار".

وفاة شقيقة شحتة كاريكا:

نعت الفنانة مي كساب، شقيقة مطرب المهرجانات شحته كاريكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “توفت إلي رحمة الله تعالي رباب شقيقة شحتة كاريكا نسألكم الفاتحة والدعاء”.

كريم أبو زيد و شحتة كاريكا

من جانب اخر، طرح المطربان كريم أبو زيد و شحتة كاريكا ، أحدث تراك لهما سويًّا على طريقة الفيديو كليب والذى يحمل اسم « إيزى إيزى » عبر أحد التطبيقات الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وانتهى كريم أبو زيد و شحتة كاريكا، من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ فترة، واختاروا طرحها فى هذا التوقيت، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء فصل الربيع المعتدل من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

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