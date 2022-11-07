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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوزة أدفن جنب أمي وأختي.. رسالة مؤثرة من شقيقة شحتة كاريكا قبل وفاتها

شقيقه شحته كاريكا
شقيقه شحته كاريكا

تركت شقيقة شحته كاريكا رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر صفحتها على فيسبوك  قبل رحيلها .

وكتبت شقيقة شحتة كاريكا :"في يوم رحيلي من الدنيا لا تلقوني بجوار عائلة بغير عائلة أمي .. عاوزة اكون في حضن أمي وأختي ".

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عزاء شقيقة شحتة كاريكا:

 

كشف مطرب المهرجانات شحتة كاريكا عن موعد عزاء شقيقته بعد وفاتها صباح أمس.

 

وكتب شحته كاريكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتوفت إلى رحمة الله أختى إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء فى المطرية شارع علاء الدين متفرع من عمر المختار".

 

 

وفاة شقيقة شحتة كاريكا:

 

نعت الفنانة مي كساب، شقيقة مطرب المهرجانات شحته كاريكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 

وكتبت: “توفت إلي رحمة الله تعالي رباب شقيقة شحتة كاريكا نسألكم الفاتحة والدعاء”.

 

 

كريم أبو زيد و شحتة كاريكا

 

من جانب اخر، طرح المطربان كريم أبو زيد و شحتة كاريكا ، أحدث تراك لهما سويًّا على طريقة الفيديو كليب والذى يحمل اسم « إيزى إيزى » عبر أحد التطبيقات الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

وانتهى كريم أبو زيد و شحتة كاريكا، من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ فترة، واختاروا طرحها فى هذا التوقيت، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء فصل الربيع المعتدل من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

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