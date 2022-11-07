عاوزة أدفن جنب أمي وأختي.. رسالة مؤثرة من شقيقة شحتة كاريكا قبل وفاتها

تركت شقيقة شحته كاريكا رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر صفحتها على فيسبوك قبل رحيلها .
وكتبت شقيقة شحتة كاريكا :"في يوم رحيلي من الدنيا لا تلقوني بجوار عائلة بغير عائلة أمي .. عاوزة اكون في حضن أمي وأختي ".
عزاء شقيقة شحتة كاريكا:
كشف مطرب المهرجانات شحتة كاريكا عن موعد عزاء شقيقته بعد وفاتها صباح أمس.
وكتب شحته كاريكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتوفت إلى رحمة الله أختى إنا لله وإنا إليه راجعون العزاء فى المطرية شارع علاء الدين متفرع من عمر المختار".
وفاة شقيقة شحتة كاريكا:
نعت الفنانة مي كساب، شقيقة مطرب المهرجانات شحته كاريكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتبت: “توفت إلي رحمة الله تعالي رباب شقيقة شحتة كاريكا نسألكم الفاتحة والدعاء”.
كريم أبو زيد و شحتة كاريكا
من جانب اخر، طرح المطربان كريم أبو زيد و شحتة كاريكا ، أحدث تراك لهما سويًّا على طريقة الفيديو كليب والذى يحمل اسم « إيزى إيزى » عبر أحد التطبيقات الغنائية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وانتهى كريم أبو زيد و شحتة كاريكا، من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ فترة، واختاروا طرحها فى هذا التوقيت، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء فصل الربيع المعتدل من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.