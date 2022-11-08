رمضان السيد: كريم فؤاد أفضل لاعب في مصر حاليًا

قال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق، إن كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، يقدم أفضل مستوياته الفنية في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أعاد توظيفه داخل الملعب.

وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"كريم فؤاد لاعب فريق الأهلي أفضل لاعب حالياً في مصر، وكان يجب على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ضمه إلى معسكر نوفمبر الجاري قبل مباراة بلجيكا الودية".

وتابع: "كريم فؤاد اكتشاف جديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الحالية في ظل تألقه بشكل لافت للنظر.