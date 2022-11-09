السبت.. جامعة حلوان تنظم زيارة لمحمية وادي دجلة

تنظم إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان معسكر اليوم الواحد لطلاب وطالبات الجامعة لزيارة محمية وادي دجلة " تحت شعار " إتحضر للأخضر " .

و كشفت ادارة المعسكرات بادارة رعاية شباب جامعة حلوان انه يتم اقامة الزيارة يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 ، و على الراغبين بالمشاركة سرعة التواصل مع ادارة رعاية الشباب بمقر الجامعة .

و تتم الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و الجامعية، واشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد شعبان مدير إدارة المعسكرات، وبمشاركة اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب على السيد رئيس الاتحاد.

جدير بالذكر انه قد نظم برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى "INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية، حفل استقبال للخريجين والطلاب وهيئة التدريس والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة تخريج الدفعة العاشرة للبرنامج في فبراير المقبل.

اقيم الحفل تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا سعد شرف مدير برنامج إدارة التعليم الدولي ، وكذلك بحضور ممثلي الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة وهيئة التبادل الألمانية DAAD، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة.

ورحب الدكتور السيد قنديل، في كلمته بالحفل بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا الحفل المميز مؤكدًا على دور الجامعة في دعم التعليم المتميز الذي يهدف لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا.

وأشار إلى أن هذه البرامج ليست فقط مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.