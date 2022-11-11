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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهم الأنيميا.. أسباب الإصابة بانسداد الشرايين

صدى البلد

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الشرايين هي الأنابيب الناقلة للدم من القلب إلى أعضاء الجسم المختلفة، وكي تتم عملية النقل هذه بصورة طبيعية، يجب أن يجتمع عنصران أولها سلامة الأنابيب الناقلة أي سلامة الشرايين نفسها، وثانيها سلامة السائل الذي ينتقل عبر هذه الأنابيب، أي سلامة الدم.  


وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أن انسداد شرايين القدم قد يحدث لأسباب تتعلق بالشرايين نفسها أو لأسباب تتعلق بالدم المنتقل فيها، وهناك بعض العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى انسداد الشرايين.


وأضاف الدكتور وليد الدالى أن العوامل المتعلقة بالشرايين هي العوامل التي تتسبب في ضيق التجويف الداخلي للشرايين، وبالتالي تؤثر على عملية انتقال الدم عبرها إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومن أهم هذه العوامل تراكم الدهون التدريجي على الجدران الداخلية للشرايين، بسبب العادات الغذائية الخاطئة.

 


وتابع الدكتور وليد الدالى، أن هناك بعض العوامل المتعلقة بالدم وهي التغيرات التي تطرأ على خواص الدم، وتتسبب في ضعف تدفق الدم وصعوبة انتقاله في الشرايين، ومن أهم هذه العوامل زيادة لزوجة الدم بفعل ارتفاع نسبة السكر فيه عند مرضى السكري، و يتم كذلك زيادة الرواسب في الدم عند المدخنين ومرضى ضغط الدم.


وأكد الدكتور وليد الدالى، أن هناك عوامل أخرى مثل العوامل الوراثية مثل بعض أنواع الأنيميا الوراثية، ومشاكل السيولة الوراثية، وعوامل نفسية مثل الضغط العصبي المستمر والتوتر المرضي، والعوامل المرضية حيث يحدث انسداد شرايين القدم كأحد مضاعفات بعض الأمراض الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، وأمراض القلب.  


وأوضح الدكتور وليد الدالى أن هناك طرق للوقاية من انسداد الشرايين، وللوقاية من انسداد الشرايين هناك قائمة من النصائح والتعليمات السلوكية التي نوصي بها منها أهم نصيحتين، هما الإقلاع عن التدخين والبعد عن مخالطة المدخنين باستمرار، والحفاظ على ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية باستمرار، والبعد عن العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ارتفاع ضغط الدم الأوعية الدموية انسداد الشرايين انسداد شرايين القدم انسداد شرايين الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى

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