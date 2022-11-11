قناة عربية مفتوحة تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022 .. تعرف عليها

أيام قليلة وتنطلق البطولة الأكبر في العالم وهي بطولة كأس العالم ٢٠٢٢والمقامة في قطر حيث تنطلق في شهر نوفمبر الجاري.



وأعلنت قناة الكأس القطرية، عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن حصولها على حقوق نقل نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

وتم تخصيص القنوات الآتية لنقل مباريات المونديال Extra one..Extra two..Extra three..Extra four، وذلك عبر باقة (بي إن سبورتس).

وتقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وفي عاصمة عربية بعد سنوات استحوذت فيها دول أوروبا على تنظيم المونديال.



وعلى مدار 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، حيث سيقام دور المجموعات بين 20 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر، ويبدأ بعده دور خروج المغلوب بدور الـ 16 بين الثالث والسادس من ديسمبر وسيقام ربع النهائي في التاسع والعاشر من ديسمبر، ونصف النهائي في الـ 13 والـ 14 من ذات الشهر، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في الـ 17 من الشهر نفسه، على أن يُسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر في ملعب (لوسيل).

وبدأت كل المنتخبات في الإعداد بشكل قوي للظهور بأفضل صورة في البطولة الأكبر على مستوى العالم.