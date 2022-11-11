لجان لمصابي كورونا.. كيف استعدت البحرين لـ الانتخابات البرلمانية المقررة غدا؟

بعد الإقبال الواسع على الانتخابات البحرينية بالخارج تستعد المنامة لانطلاق الاستحقاق الدستوري لمواطني الداخل يوم السبت، بحزمة إجراءات.

وبدأت أولى محطات الانتخابات النيابية البحرينية للفصل التشريعي للمواطنين المتواجدين خارج البلد الخليجي، يوم الثلاثاء الماضي، بمقار البعثات الدبلوماسية لها في الخارج، بـ37 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم.

فيما من المقرر أن تضاف نتائجها إلى تلك التي ستجرى في الداخل يوم السبت الموافق 12 نوفمبر الجاري.

وبحسب وسائل إعلام خليجية، شهد الاستحقاق النيابي الذي أجريت أولى مراحله خارج البحرين إقبالا كبيرًا من المواطنين المغتربين، بحسب رئيس هيئة التشريع المدير التنفيذي للانتخابات النيابية نواف عبدالله حمزة، الذي أشاد بـ"الاهتمام الوطني بهذا الاستحقاق الانتخابي المهم ضمن مسار التطور الديمقراطي عبر المشاركة الفعالة والإيجابية والبناءة".

وفيما نجحت البحرين، في اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة التي تكفل للمواطنين المشاركة في اختيار ممثليهم النيابيين بشكل ميسر، من خلال تجهيز 37 مقرًا دبلوماسيًا للمملكة، أشرفت عليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البلد الخليجي، تأمل المنامة استكمال المهمة بإجراء انتخابات الداخل يوم السبت المقبل، باستعدادات "استثنائية".

استعدادات "استثنائية"

منسق البلديات للانتخابات النيابية والبلدية المهندس عاصم عبد اللطيف عبدالله، أعلن منح 225 مقرًا انتخابيًا في جميع محافظات البحرين، مؤكدًا أن عدد الإعلانات التي رخصت لها بلغت 18.096 ألف إعلان للمترشحين للانتخابات البلدية والنيابية.

وفي محاولة لضبط المشهد الانتخابي، أكد المسؤول المحلي، رصد فريق الانتخابات في البلديات إعلانات وضعت خارج حدود الدوائر أو بصورة متداخلة مع دوائر انتخابية أخرى، مشيرًا إلى تعديل أوضاعها بالتعاون مع المرشحين، الذين قال عنهم "التزموا بالتعليمات والملاحظات وقاموا بتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع اشتراطات الدعاية الانتخابية".

قامت الإدارة العامة للدفاع المدني، بإعداد وتأهيل منتسبي الإدارة العامة للحراسات و الإدارة العامة لأمن المنافذ والمديريات الأمنية بوزارة الداخلية العاملين في الانتخابات النيابية والبلدية والمقار الانتخابية الإشرافية الفرعية والعامة، ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة

الإسعاف العاجل

ولتأمين مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية 2022م، عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني في البحرين دورة في الإسعافات الأولية، بهدف إعداد وتأهيل منتسبي الإدارة العامة للحراسات والإدارة العامة لأمن المنافذ والمديريات الأمنية بوزارة الداخلية العاملين في الانتخابات النيابية والبلدية والمقار الانتخابية الإشرافية الفرعية والعامة.

وسلطت الدورة الضوء على أهم الممارسات والمهارات في تقديم الإسعاف العاجل، والذي يسهم في حماية الأرواح وتجنب حدوث المضاعفات الصحية في حالات الأزمات الصحية، من خلال توفير فرص الإنقاذ والاستجابة الفعالة والسريعة في الحفاظ على حياة المصابين.

مصابو كورونا

ومن الإسعاف العاجل، إلى تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات (المنامة)، لاستقبال الناخبين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) في يوم الاقتراع المقرر 12 نوفمبر الجاري، أو في 19 من الشهر نفسه، حال الإعادة.

وعن تلك الخطوة، قالت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد، إن وزارة الصحة سخرت كافة الإمكانيات والتجهيزات الطبية والوقائية لتخصيص لجنة عامة للاقتراع والفرز لتمكين أي ناخب مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) من المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، ضمن سلسلة من التدابير والاحترازات الطبية.

وفيما قالت إن المركز العام يستقبل المصابين بفيروس كورونا مع إبراز نتيجة اختبار المسحة الأنفية PCR أو نتيجة جهاز الاختبار السريع، أكدت تجهيز عيادة صحية متكاملة ضمن المركز العام المخصص للمصابين، في حال استدعت حالة أي ناخب مصاب للمتابعة الطبية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن العيادة الطبية تحتوي على قسم للرجال وآخر للنساء، فضلاً عن ربطها بالنظام الوطني للمعلومات الصحية بالمركز الطبي في مستشفى البحرين الدولي.

إجراءات احترازية

من جانبه، أكد المستشار نواف عبدالله حمزة المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022، أنه سيتم تعقيم مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات (المنامة)، بشكل دوري كل ثلاث ساعات من قبل طواقم متخصصة، فضلاً عن توفير غرفة مجهزة طبياً للحالات الطارئة تحت إشراف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيارة إسعاف خاضعة لإشراف مركز الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية، علاوة على ربط اللجنة العامة بالنظام الوطني للمعلومات الصحية.

أما الإجراءات الاحترازية التي ستتبع أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، فقد أشار المستشار حمزة إلى أنه سيجري تطبيق نظام التباعد، فضلاً عن تقليل أعداد موظفي اللجنة العامة قدر المستطاع في الوقت الواحد، كما سيجري بعد الانتهاء من عملية الفرز وضع الأوراق في أكياس أمنية وتعقيمها قبل وضعها في الصندوق.

أرقام رسمية

تبلغ الكتلة الناخبة لجميع الدوائر الانتخابية 344713 ناخبا، إلا أنه بينما تستهدف الانتخابات النيابية المواطنين التي تتجاوز أعمارهم 20 عاما، يحق لمواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضٍ في المملكة، المشاركة في الانتخابات البلدية.

وبلغ عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية 328 مترشحا في المحافظات الأربع 74 منهم نساء، أما عدد المترشحين للانتخابات البلدية فبلغ 174 مترشحا في المحافظات الثلاث 20 منهم نساء.

وشهدت المملكة أول انتخابات نيابية وبلدية عام 2002 بعد تولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في عام 1999، والتي جرى تنظيمها كل أربع سنوات في عام 2006 و 2010 و 2014 و 2018.