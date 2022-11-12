الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

انتشر مقطع فيديو مؤلم على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت للحظة محزنة أبكت القلوب على عامل دليفري بسيط.

في المقطع الذي التقطه أحد سائقي السيارات أمام محطة تنظيف سيارات (مغسلة)، ظهر عامل دليفري يبكي بحرقة.

كان الشاب البسيط قد ركن دراجته النارية التي يعمل عليها كعامل توصيل (دليفري)، وجلس على مقعد أمام المغسلة يبكي بحرقة واضعًا ذراعه على عينيه.

وثق المقطع سائق سيارة BMW وكتب: "ادعوا الله أن يفك كربه"، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي للناس لكي يدعوا لـ عامل الدليفري.

"الغربة مُرة"

تعاطف رواد السوشيال ميديا بشدة مع المقطع المتداول في الكويت، ودعوا الله أن يفرج همه وتساءلوا حول سبب بكائه، ورجح كثيرون أنها الغربة.

كتب أحد المستخدمين على TikTok يقول: "الغربة وما أدراك ما الغربة، الله يفرج عنه همومه آمين يارب"، وكتب آخر: "دموع الرجل حسرة الله يفك عوقه حرام دمعه غريب"

واستنكر آخرين على سائق الـBMW عدم مساعدة الرجل وهو مقتدر على ما يبدو، كتب مستخدم: "طيب روحله وشوفه عزيزي. يمكن مشكلته تكون بمساعدة ممكن تقدمها له ويكون هذا اختبار من ربنا سبحانه وتعالى الك".