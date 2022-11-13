عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

بعد قرفت منك.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد: مش فارقة

عادت ياسمين رئيس من جديد لتصدم جمهورها بمنشور غريب عبر حسابها على تويتر حيث كتبت:"‏يلا نبص علي نص الكوباية المليان أو الفاضي  مش فارقه.
 

 

الشغالة قالتلي مش موجودة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، والمذاع على شاشة "القاهرة اليوم".
 

علقولي محلول.. شذى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل أزمتها الصحية ودخولها الى المستشفى من خلال حسابها على فيسبوك.

 

إنجي وجدان: استضافة مصر قمة المناخ سيُزيد من قوتها عالميا

أعربت الفنانة إنجي وجدان، عن سعادتها البالغة، باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة 27 للتغيرات المناخية، المقامة حاليا حتي يوم 18 نوفمبر، بمُشاركة 40 ألفًا بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك دول، من مختلف دول العالم.
 

ياسمين عز لـ جمهورها : قلبي مفرفح من الفرحة

شاركت الاعلامية ياسمين عز ، متابعيها بـ عدة صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

اخبار الفن ياسمين عز الفنانة انجي وجدان مدينة شرم الشيخ الفنانة نجوى فؤاد ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

الدولار ينهار بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

بعد وصول الكرتونة لـ 50 جنيها.. كيف انخفضت أسعار البيض في الأسواق؟

خطأ شائع في الصلاة على النبي .. الإفتاء تحذر منه

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

بعد قرفت منك.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد: مش فارقة

الشغالة قالتلي مش موجودة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

بحضور صناع الأفلام.. ندوة ثقافية عقب عرض أفلام نادي السينما المستقلة

علقولي محلول.. شذى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى

المخرج محمود رشاد يحتفل بعيد ميلاد سوسن بدر

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

هل يقصد شيرين؟!.. منشور غامض لـ رامي صبري يثير جدلا على إنستجرام

نجوم الفن فى افتتاح معرض ماهر دياب .. صور

ترشيحاتنا

هل هناك زمن محدد خصيصا لأولياء الله الصالحين؟.. علي جمعة يجيب

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الأحد 13-11-2022

أوكرانيا: مقتل 40 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

وزير التنمية المحلية: فحص 2601 شكوى وإحالة 62 لجهات التحقيق المختلفة

ماذا ينتظر الهارب عبدالله الشريف بعد تحريضه على حمل السلاح والتظاهر

منع الكلام في السياسة بجميع المدارس.. وتعليمات بتشغيل الأغاني الوطنية للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ