أخبار الفن| ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعد قرفت منك.. ياسمين رئيس تصدم الجمهور بمنشور جديد: مش فارقة

عادت ياسمين رئيس من جديد لتصدم جمهورها بمنشور غريب عبر حسابها على تويتر حيث كتبت:"‏يلا نبص علي نص الكوباية المليان أو الفاضي مش فارقه.



الشغالة قالتلي مش موجودة.. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل صادمة عن خلافها مع لوسي

حلت الفنانة نجوى فؤاد، ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، والمذاع على شاشة "القاهرة اليوم".



علقولي محلول.. شذى تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتدخل المستشفى

كشفت المطربة شذى عن تفاصيل أزمتها الصحية ودخولها الى المستشفى من خلال حسابها على فيسبوك.

إنجي وجدان: استضافة مصر قمة المناخ سيُزيد من قوتها عالميا

أعربت الفنانة إنجي وجدان، عن سعادتها البالغة، باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة 27 للتغيرات المناخية، المقامة حاليا حتي يوم 18 نوفمبر، بمُشاركة 40 ألفًا بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك دول، من مختلف دول العالم.



ياسمين عز لـ جمهورها : قلبي مفرفح من الفرحة

شاركت الاعلامية ياسمين عز ، متابعيها بـ عدة صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.