طريقة عمل الكورن بلو بمذاق أفضل من المطاعم وحيل سهلة للف

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الكوردون بلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوردون بلو.



المقادير لعمل الكوردون بلو

شرائح صدور دجاج رومي مدخن.

جبن شيدر او فريكو

ملح وفلفل أسود.

بهارات.

بابريكا.

دقيق + ملح + فلفل اسود + توم بودر + بصل بودر

بقسماط.

لبن + بيض + ملح + فلفل اسود

زيت.

طريقة عمل الكوردون بلو

تفرد شرائح الدجاج ، وتدق بالشاكوش الخشبي.

يتبل الدجاج بالملح والفلفل، والبهارات

توضع شرائح الرومي المدخن على الدجاج، ثم الجبن الشيدر.

يلف الدجاج على شكل رول. ويدخل الثلاجه لمدة نصف ساعة

يغمس في الدقيق.

يرب البيض واللبن، ويغمس فيه الكوردن بلو .

يلف الكوردن بلو في البقسماط.

يقلى الكوردن بلو في زيت ساخن.

وبالهنا والعافية.