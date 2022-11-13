لمحبي أكل الصعيد .. طريقة عمل الشلولو

يقدم الشيف تامر فتحي طريقة عمل الشلولو الصعيدي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
مقادير طريقة عمل الشلولو الصعيدي
طبق ملوخية ناشفه (حجم وسط) .
عدد 4 ليمونه .
ثوم مفروم مُبهر بملح و كمون وكزبره وشطه (حسب الرغبة) .
عدد 2 كوب ماء .
طريقة عمل الشلولو الصعيدي
في طبق متوسط نضع الثوم .
ثم نضع نعصر الليمون داخل الطبق جيداً .
ثم نترك قشر الليمون داخل الطبق .
ثم يتم التقليب جيداً .
ثم نضع الملوخية الناشفة .
ثم نقوم بفرك الملوخية يدويا حتي تختلط المكونات جيداً .
ثم نقوم بإضافة الماء البارد تدريجيا مع التقليب حتي تصل لقوام متوسط صالح للأكل .
تُقدم بارده مع السلطة و البصل.