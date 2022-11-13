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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمحبي أكل الصعيد .. طريقة عمل الشلولو

طريقة عمل الشلولو
طريقة عمل الشلولو الصعيدي

يقدم الشيف تامر فتحي طريقة عمل الشلولو الصعيدي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

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طريقة عمل فتة الفريك بالريش المشوية

مقادير طريقة عمل الشلولو الصعيدي 

طبق ملوخية ناشفه (حجم وسط) .
عدد 4 ليمونه .
ثوم مفروم مُبهر بملح و كمون وكزبره وشطه (حسب الرغبة) .
عدد 2 كوب ماء .

طريقة عمل الشلولو  الصعيدي 
 

في طبق متوسط نضع الثوم .
ثم نضع نعصر الليمون داخل الطبق جيداً .
ثم نترك قشر الليمون داخل الطبق .
ثم يتم التقليب جيداً .
ثم نضع الملوخية الناشفة .
ثم نقوم بفرك الملوخية يدويا حتي تختلط المكونات جيداً .
ثم نقوم بإضافة الماء البارد تدريجيا مع التقليب حتي تصل لقوام متوسط صالح للأكل .
تُقدم بارده مع السلطة و البصل.

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