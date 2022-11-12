عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي
 

تحذير للنساء.. 4 أضرار لتناول عشبة القمح بكثرة خلال  الحمل تعرضك للإجهاض
 

خلال فترة الحمل تصبح بشرتك باهتة وتفقد توهجها.
يمكن أن تساعد التأثيرات المجددة لعشبة القمح في تطهير بشرتك وإزالة خلايا الجلد الميتة غير المرغوب فيها 

ولكن خلص الباحثون إلى أن الإفراط في استهلاك عشبة القمح يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة أثناء الحمل، لذلك ، يجب أن تستهلك كميات صغيرة من عصير أو مسحوق عشبة القمح. اطلبي إرشادات الخبراء من طبيب أمراض النساء أو اختصاصي التغذية.

 

بدون آلم.. خلطة طبيعية تزيل شعر الوجه وتساعد على تفتيح وترطيب البشرة
 

تشعر الكثير من الفتيات بالأحراج نتيجة لظهور شهر الوجه فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتفتشين عن أسهل وأسرع طريقة يمكنك من خلالها التخلص سريعا من شعر الوجه إليك هذه الوصفة السحرية التى لن تجعلك تتخلصين من شعر الوجه فقط ولكن تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.
 

فى الشتاء.. أطعمة لها مفعول السحر على البشرة عليك تناولها 
 

يعاني الكثير من السيدات فى موسم الخريف والشتاء من البشرة الجافة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها اولا عدم ترطيب البشرة ولكن هل تعلمين أنك تحتاجين لتناول بعض الأطعمة التى تساعد على الترطيب.

 

تعاني من البشرة الداكنة.. إليك أكثر من وصفة طبيعية لتفتيح خلال يومين 

 

تتشكي أغلب السيدات من مشكلة البشرة السمراء ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها التعرض بشكل مباشر للشمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ة وتبحثي عن أفضل وصفة لتفتيح البشرة إليك التفاصيل.

طريقة عمل البصارة المصرية

تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل البصارة المصرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل خطوة بخطوة والمكونات التالية.

المقادير لعمل البصارة المصرية

    1 كوب فول، مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف
    1 بصلة وسط، مفرومة
 

شعر الوجة تفتيح البشرة الحمل طريقة عمل البصارة البشرة الجافة البشرة الداكنة فترة الحمل تفتيح وترطيب تفتيح وترطيب البشرة البشرة السمراء ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

بعد عودتها لحسام حبيب.. شاهد| رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب

بعد عودتهما رسميا.. صور جديدة جمعت حسام حبيب وشيرين| شاهد

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

رد فعل صادم من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب

لماذا أغلق باب التوفيق عنك؟.. بسبب 7 أفعال شائعة احذر مصائبها

فيتوريا يُطيح بـ 11 لاعباً خارج مباراة منتخب مصر وبلجيكا| أسماء مدوية

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات .. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الداكنة خلال يومين

فى الشتاء.. أطعمة لها مفعول السحر على البشرة عليك تناولها

مع بداية الشتاء.. أرخص وصفات تقشير البشرة وترطيبها

على حسب نوعها.. روتين سحري خاص بـ كل نوع بشرة

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات تبدأ بـ 60 ألف جنيه | تفاصيل

طلب الدعاء قبل وفاته.. رحيل إمام مسجد يفجع القلوب في كفر الشيخ

تعرف على حالة الطقس فى الأردن اليوم

حدث ليلاً.. منتخب مصر يعلن موعد انضمام محمد صلاح .. ارتفاع أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 1257 جنيها

نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

تأكيد السيسي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا يتصدر اهتمامات الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. هنادي مهنا تنشر آخر إطلالاتها في بيروت| شاهد

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين عبدالوهاب تثير الجدل فى كتب كتابها.. صور جديدة

شاهد.. تساقط أمطار داخل مول كبير في المكسيك

لأجل مغنية شهيرة.. إيلون ماسك يغير إعدادات تويتر

فيديو

منى زكي بملابس مارلين مونرو وأغنية مهرجانات بمسرحية وش ثاني .. فيديو

الغربة مرة.. شاهد عامل دليفري يبكي بحرقة أمام مغسلة في الكويت

من قلبه أسود لـ حب حياتي.. هاجمته كثيرا واعتذرت له على الهواء .. تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب فى 5 شهور

نتائجها كارثية.. تحذير مهم من الصحة بسبب الخلطة السحرية في الصيدليات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

جمال أبو الدهب

وفشلت مؤامرة الخونة

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

اﻟﻤﺰﻳﺪ