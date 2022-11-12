نشرة المرأة : الإفراط من تناول القمح أثناء الحمل يسبب الإجهاض.. طريقة عمل البصارة المصرية.. أطعمة تعالج البشرة خلال الشتاء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي



خلال فترة الحمل تصبح بشرتك باهتة وتفقد توهجها.

يمكن أن تساعد التأثيرات المجددة لعشبة القمح في تطهير بشرتك وإزالة خلايا الجلد الميتة غير المرغوب فيها

ولكن خلص الباحثون إلى أن الإفراط في استهلاك عشبة القمح يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية ضارة أثناء الحمل، لذلك ، يجب أن تستهلك كميات صغيرة من عصير أو مسحوق عشبة القمح. اطلبي إرشادات الخبراء من طبيب أمراض النساء أو اختصاصي التغذية.





تشعر الكثير من الفتيات بالأحراج نتيجة لظهور شهر الوجه فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتفتشين عن أسهل وأسرع طريقة يمكنك من خلالها التخلص سريعا من شعر الوجه إليك هذه الوصفة السحرية التى لن تجعلك تتخلصين من شعر الوجه فقط ولكن تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة.



يعاني الكثير من السيدات فى موسم الخريف والشتاء من البشرة الجافة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها اولا عدم ترطيب البشرة ولكن هل تعلمين أنك تحتاجين لتناول بعض الأطعمة التى تساعد على الترطيب.





تتشكي أغلب السيدات من مشكلة البشرة السمراء ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها التعرض بشكل مباشر للشمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ة وتبحثي عن أفضل وصفة لتفتيح البشرة إليك التفاصيل.

تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل البصارة المصرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل خطوة بخطوة والمكونات التالية.

المقادير لعمل البصارة المصرية

1 كوب فول، مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف

1 بصلة وسط، مفرومة

