تقدم الشيف سلمى الحافظ طريقة عمل البصارة المصرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل خطوة بخطوة والمكونات التالية.

مقادير عمل البصارة المصرية

1 كوب فول، مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف

1 بصلة وسط، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبث، مفروم

حزمة كزبرة طازجة، مفروم

1/4 ملعقة صغيره ملح

1/4 ملعقة صغيره كمون

1/4 ملعقة صغيره فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيره نعناع يابس (ناشف)

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

2 بصلة، محمرة للوجه

للتقلية.

2 فص ثوم

1/2 معلقة كزبرة ناشفة وناعمة

طريقة عمل البصارة المصرية

في قدر على النار، يوضع الزيت، البصل يحمر ويترك جانبا يشقر البصل ، يضاف 3 كوب من الماء ثم يضاف الفول، البقدونس، الشبت، الكزبرة، الملح، الفلفل، الكمون والنعناع ويحرك جيداُ ويترك على النار لمدة ساعة ليستوي.

بعد إستواء المقادير على النار، توضع في الخلاط الكهربائي وتخلط جيداً.

فى حله على النار هنضيف فصين ثوم مفرومين ونصف معلقة كزبرة مطحونة وهنعمل تقلية للبصارة اول ما يحمر الثوم هنضيف البصارة ونقلب

يوضع الخليط على النار قليلاً إلى أن تغلي مع التقليب المستمر.

تسكب البصارة في أطباق وتزيين البصل على الوجه والنعناع الطازج للتزين.