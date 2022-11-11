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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رخيصة وموفرة.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج

طاجن مكرونة بكبد
طاجن مكرونة بكبد الدجاج

طاجن مكرونة بكبد الدجاج من الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ، ويمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج في البيت.

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مقادير طاجن مكرونة بكبد الدجاج


كيلو كبد دجاج
كيس مكرونة أساور مسلوقة
٢بصل مفروم
١فلفل رومي مفروم
٥فص ثوم مفروم
نصف كوب دبس رمان
زيت نباتي
مرقة
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملح
فلفل أسود 

 طاجن مكرونة بكبد الدجاج


طريقة تحضير طاجن مكرونة بكبد الدجاج


في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والفلفل الرومي ونشوح سريعاً ثم نضع كبد الدجاج ونقلب مع إضافة التوابل كلها ثم نضع دبس الرمان والمرقة ونتركها حتى تغلي ثم نضع المكرونة ونتركها حتى تتشرب من الصوص ثم نضعها في بايركس وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

طاجن مكرونة بكبد الدجاج طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج مقادير طاجن مكرونة بكبد الدجاج طريقة تحضير طاجن مكرونة بكبد الدجاج الشيف سارة عبد السلام

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