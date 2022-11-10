بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

رول الجبنة من المخبوزات اللذيذة التي تتمتع بمذاق مختلف و غير تقليدي، ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد، على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل رول الجبنة فيما يلي….



مقادير رول الجبنه



3 كوب دقيق

ربع كوب زيت

معلقه كبيره خميره

معلقه كبيره سكر

رشه ملح

عليه زبادي

ماء للعجن

للحشو

جبنه فيتا



طريقه تحضير رول الجبنة



تخلط جميع مقادير العجين و تعجن بالماء حتى تتكون عجينه طريه تترك تخمر و يتضاعف حجمها ثم تفرد مستطيل و تفرد عليها طبقه من الجبنه البيضاء و تلف رول و تقطع و توضع في صنيه و تسوي في فرن ساخن على 200 درجه