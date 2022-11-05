طريقة عمل الكبدة المشوية.. المقادير والخطوات

يقدم الشيف المصري طريقة عمل الكبدة المشوية بمذاق جديد وأسهل الخطوات.



أولًا المكونات لعمل الكبدة

كبدة شرائح

خل

عصير ليمون

كزبرة جافة

كمون

ملح

ثوم مفروم

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

1-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2-ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

3-احضرى صينية وقومى بمسحها بقطنة مبللة بالزيت، وضعيها على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

4-قومى بوضع شرائح الكبدة، وقلبيها على الوجه الآخر بعد 3 دقائق حتى لا تجف.

5-يمكنك وضع شرائح الكبدة على الشواية الكهربائية بنفس طريقة الصينية ولكن انتبهى حتى لا تجف ولا تتركيها على النار لفترة طويلة.

6-تقدم الكبدة المشوية مع سلطة الطحينة والبابا غنوج، وأصابع البطاطس المحمرة، وشرائح الخيار المخلل والخبز البلدى، وإن كنت من متبعى الحمية الغذائية يمكنك تناول الكبدة المشوية مع طبق كبير من السلطة الخضراء وربع رغيف من الخبز.