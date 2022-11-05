عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبدة المشوية.. المقادير والخطوات

الكبدة المشوية
الكبدة المشوية

يقدم الشيف المصري طريقة عمل الكبدة المشوية بمذاق جديد وأسهل الخطوات. 
 

txt

يبيع كبدة فاسدة بالمرج.. صاحب مخزن يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

txt

كبدة فاسدة.. ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في المرج

أولًا المكونات لعمل الكبدة

كبدة شرائح
خل
عصير ليمون
كزبرة جافة
كمون
ملح
ثوم مفروم

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

1-احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2-ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

3-احضرى صينية وقومى بمسحها بقطنة مبللة بالزيت، وضعيها على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

4-قومى بوضع شرائح الكبدة، وقلبيها على الوجه الآخر بعد 3 دقائق حتى لا تجف.

5-يمكنك وضع شرائح الكبدة على الشواية الكهربائية بنفس طريقة الصينية ولكن انتبهى حتى لا تجف ولا تتركيها على النار لفترة طويلة.

6-تقدم الكبدة المشوية مع سلطة الطحينة والبابا غنوج، وأصابع البطاطس المحمرة، وشرائح الخيار المخلل والخبز البلدى، وإن كنت من متبعى الحمية الغذائية يمكنك تناول الكبدة المشوية مع طبق كبير من السلطة الخضراء وربع رغيف من الخبز.

البطاطس مواد غذائية طريقة عمل الكبدة طريقة تحضير الكبدة طريقة عمل الكبدة المشوية الكبدة المشوية مخزن مواد غذائية الكزبرة الجافة تناول الكبدة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

فوائد المشي السريع على صحة الإنسان| لن تتوقعها

لوز الفقراء|الفول السوداني.. يطيل العمر وله فوائد كثيرة لكنه خطر يهدد هؤلاء

فوائد خارقة.. ماذا يحدث عند خلط خل التفاح مع زيت الزيتون؟

فوائد بالجملة لهؤلاء المرضي للبازلاء

ترشيحاتنا

الدول الإفريقية المنتجة للنفط تضع رؤية موحدة لتقديمها في قمة المناخ بشرم الشيخ

مسلسل النزوة يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

وزير الآثار يبحث وضع أجندة أحداث وفعاليات ثقافية لتنشيط السياحة بالأقصر طوال العام

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

المستشار الألماني يشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويلتقى بالرئيس السيسي

بعد استحواذ ماسك على تويتر .. كارثة كبيرة تضرب أسهم شركة تسلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

اكتشاف جثث أجنة داخل قصاري زرع على سطح عمارة في تونس.. فيديو

القصة الكاملة لدخول عارضة أزياء عالمية الإسلام .. وما علاقة لاعب الزمالك بـ مارين الحيمر؟

فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ