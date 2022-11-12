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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى الشتاء.. أطعمة لها مفعول السحر على البشرة عليك تناولها

أطعمة للبشرة
أطعمة للبشرة

يعاني الكثير من السيدات فى موسم الخريف والشتاء من البشرة الجافة ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها اولا عدم ترطيب البشرة ولكن هل تعلمين أنك تحتاجين لتناول بعض الأطعمة التى تساعد على الترطيب.

 

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مع بداية الشتاء.. أرخص وصفات تقشير البشرة وترطيبها

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عكس المتوقع .. ماسكات طبيعية تؤذي البشرة| احذريها

 

الأفوكادو :
 

تحتوي هذه الفاكهة على العديد من العناصر الغذائية الموجودة فيها إلى جانب بعض الدهون الصحية وكل هذه العوامل تجعل هذه الفاكهة مفضلة لدى الكثيرين. ومع ذلك ، فإن الفاكهة ليست مفيدة فقط لصحتك ، ولكنها مفيدة أيضًا لبشرتك. يمكن أن تكون الفيتامينات الموجودة فيه مثل فيتامين C و E مفيدة للبشرة. يمكنك استخدام الأفوكادو لعمل قناع للوجه.

التوت :

له مفعول السحر على البشرة حيث إنه قابض للمسام ومنعم للبشرة وله تأثيراً مرطبات للبشرة ، كما أنه مرطب للشفاه التى تعتبر أكثر المناطق حساسية وتأثراً بالجفاف الذي يتسبب فيه نقص السوائل في الجسم في شهر رمضان ، ويعالج التوت آثار الشمس من التهابات جلدية وتحسس .

- العنب :

يتميز بارتفاع نسبة السوائل فيه مما يجعله معالجات قوية لجفاف البشرة الحاد ، كما أن توفر مضادات الأكسدة فيه تجعل الجسم يكون مادة الكولاجين تحت الجلد في منطقة الوجه ، مما يساعد على إخفاء علامات الشيخوخة ومقاومة الخطوط الدقيقة .

- الكيوي :

يساعد على منح الترطيب للبشرة ، ويعتبَر مغذي طبيعي للبشرة لتكسبها الحيوية والصحة.

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