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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الداكنة خلال يومين

تفتيح البشرة
تفتيح البشرة

تعاني اغلب السيدات من مشكلة البشرة السمراء ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها التعرض بشكل مباشر للشمس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتبحثي عن أفضل وصفة لتفتيح البشرة إليك التفاصيل

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وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
 

كشف موقع هيلثي عن وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وهى وصفة البطاطا والجبن، حيث لا يخلوا منزل من البطاطا والجبن إليك التفاصيل. 
 

البطاطا والجبن لتفتيح البشرة :

المكونات 

البطاطا المسلوقة

جبنة بيضا

طريقة عمل ماسك تفتيح البشرة 

وتعتبر هذه الطريقة من الطّرق الفعّالة في تفتيح البشرة حيث نقوم بإحضار مجموعة من البطاطا المبشورة وكمّية محدودة من الجبن وبعد ذلك، نخلط المقادير جيداً إلى أن يتكوّن خليط يمكن فرده على الوجه ثم نقوم بتدليك البشرة بهذا الخليط ووضعه على الوجه

طريقة أخري لعمل ماسك تفتيح البشرة 

 

العسل مع معلقة اللبن وزيت النعناع لتبيض البشرة
 المكونات 

عسل 

معلقة لبن 

معلقتين زيت نعناع 

طريقة عمل ماسك اللبن لتفتيح وترطيب البشرة 

إنّ خلط العسل مع زيت النعناع ومعلقة لبن مع بعضهم البعض ودهن الوجه بهم وتدليكه يفيد البشرة في تفتيح لونها .

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