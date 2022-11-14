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برلمان

برلمانية: السوق الأفريقي واعد لصادرات الأدوية المصرية

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السوق الأفريقي من الأسواق الواعدة بالنسبة لصادرات الأدوية المصرية إليه، خاصة وأن الدواء المصري يتميز بالجودة العالية وانخفاض السعر مقارنة بالعديد من الدول، الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات الأدوية للقارة الافريقية بشكل جيد.

 

وأضافت إيناس عبدالحليم لـ “ صدي البلد”، أن تمويل البنك الإفريقي بمبلغ 160 مليون دولار لإنتاج الدواء، بالطبع يعمل علي التسويق الفعال للأدوية المصرية سواء داخل القارة الافريقية أو خارجها، معقبة: “هناك كثير من الدول الافريقية ذو إحتياج عال للأدوية ولمختلف أنواعها”.

 

وعن أهم الأدوية الممكن إنتاجها خلال الفترة القادمة، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن أغلب دول القارة الافريقية في حاجة للأدوية الخاصة بالأطفال والأورام والفيتامينات، أيضا الأمصال المرتبطة بمكافحة العدوي والفيروسات.

 

وتابعت البرلمانية: “كما أن مصر بدأت منذ فترة طويلة في إنتاج أدوية وعلاجات الأورام لأكثر من 19 صنف، حيث تحظي هذه الأدوية بطلب كبير بالسوق الافريقي والعالمي”.

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وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى الدور الهام للبنك في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بقارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور اكينوومي اديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حيث استعرض اللقاء مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار سمير إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في إفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً إلى أن اللقاء تناول أيضا امكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء فى الترويج للصادرات المصرية بكافة قطاعاتها التصديرية .

ونوه الوزير بالدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول افريقية.

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