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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن إحدى قرى سمسطا لربط المحطة بالشبكة العمومية

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية دشطوط مركز سمسطا، اليوم الثلاثاء، 15 نوفمبر، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وذلك بسبب أعمال توسعات بمحطة المياه وربطها على الشبكة العمومية.

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وتقدمت الشركة، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة؛ نظرا للقيام بأعمال الربط والتوسعات، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بتدبيرها سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125؛ حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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