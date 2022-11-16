مفاجأة مدوية.. حالة واحدة تفصل بيراميدز عن إقالة تاكيس

فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة كبيرة، بشأن اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني لفريق بيراميدز، مؤكدًا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

وقال “شبانة” عبر برنامجه «بوكس تو بوكس»، الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية، إن إدارة بيراميدز قررت إقالة اليوناني جونياس تاكيس من تدريب الفريق حال الخسارة من البنك الأهلي يوم 23 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

مفاجأة بيراميدز

واختتم: «جاءت المفاجأة في وجود أصوات قوية داخل إدارة بيراميدز بالتعاقد مع حسام حسن لتولي تدريب الفريق خلفًا لتاكيس مع تواجد بعض الأسماء الأجنبية الأخرى لتدريب الفريق».