بيراميدز يكشف موقفه من أزمة عبد الله السعيد وبيع أحمد فتحي

قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن فريقه كان يستعد لكافة البطولات التي يشارك فيها، بما فيها بطولة الكونفدرالية، رغم تأجيل سحب القرعة.

وأضاف "فتح الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن تأجيل القرعة لن يُربك حسابات بيراميدز، خاصة أن الأمور تسير بشكل هادئ داخل الفريق.

وأوضح أن بيراميدز يستعد جيدًا للمنافسات المحلية، وهناك هدف للفريق وهو تحسن النتائج بالفترة المقبلة عن الماضية، والجميع يركز لتحقيق المطلوب في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن بيراميدز يدعم عبد الله السعيد في أزمته الأخيرة، وتابع جيدًا التصريحات الذي خرج بها عن الأهلي، مضيفًا أن بيراميدز يمتلك فريقًا على أعلى مستوى، وخروج أي لاعب منه أمر وارد.

أحمد فتحي وبيراميدز

وتابع أن أحمد فتحي لاعب كبير وقيمة داخل نادي بيراميدز، ويتدرب بشكل قوي، والحديث عن خروجه من حسابات المدرب غير صحيح، خاصة أن كل اللاعبين فرصة المشاركة متاحة أمامهم، لاسيما أن الموسم مازال طويلًا.