قرار مفاجئ من كولر بشأن بدلاء الأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وعد اللاعبين البدلاء بالمشاركة فى المباريات المقبلة، بدءاً من لقاءات كأس مصر، والتي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة الكأس 27 نوفمبر الجاري.

وقال “شبانة” عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «كولر يرغب فى منح الفرصة لجميع اللاعبين تطبيقًا لمبدأ العدالة بين كل اللاعبين الأساسيين والاحتياطي من أجل إشعال المنافسة بين الجميع.

وأضاف: «المدير الفني كولر أكد للاعبين أن مشاركة الفريق في أكثر من بطولة يحتاج إلى جاهزية الجميع واللعب بنفس الكفاءة الفنية في البطولات المختلفة».

قرار كولر بشأن بدلاء الأهلي

وأتم: «ينتظر عدد كبير من اللاعبين فرصة المشاركة مع الأهلي خلال الفترة القادمة مثل علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وحسام حسن ومحمد محمود وزياد طارق، لاسيما أن كولر يترقب وجود فرصة مناسبة للدفع بكل اللاعبين تباعًا وحسب ظروف كل مباراة يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة».