عروض بلجيكية وفرنسية تهدد انتقال موهبة كوت ديفوار لـ الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الإيفواري ديفيد فوفانا مهاجم فريق مولدي النرويجي تلقى عدة عروض أوروبية للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة على الرغم من دخول النادي الأهلي طرفاً في المفاوضات مع اللاعب وتقديم عرض رسمي بقيمة مليون و600 ألف دولار لحسم الصفقة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الأهلي يستهدف ضم ديفيد فوفانا في يناير القادم لكن البعض يرى أن هناك صعوبة فى ضم اللاعب بعد دخول بعض الأندية الأوروبية فى مفاوضات لضمه خاصة من الدوري البلجيكي والفرنسي معاً".

طلب كولر من إدارة الأهلي

يذكر أن السويسرى مارسيل كولر كان قد طلب من إدارة الأهلى الحصول على خدمات مهاجم تحت السن، بالإضافة إلى التعاقد مع جناح أيسر أجنبى فوق السن.