قرار نهائي .. موقف كولر من ضم موهبة الإسماعيلي للأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق موقف النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من ضم عبدالرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل .

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأهلي لم يتحدث مع عبدالرحمن مجدي جناح وموهبة فريق الإسماعيلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير".

موقف كولر

واختتم: "الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لم يطلب الحصول على خدمات عبد الرحمن مجدى في انتقالات يناير، ولذلك هو خارج الحسابات في النادي الأهلي بشكل نهائي ".