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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر غريب.. شبانة يندهش من مباراة مصر وبلجيكا بسبب 250 ألف دولار

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديد من اتحاد كرة القدم المصري، الذي حصل على 250 الف دولار فقط، لخوض المباراة الودية بين منتخب مصر أمام بلجيكا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «سعة استاد جابر الأحمد 60 ألف متفرج، وايراد المباراة من الجمهور يصل إلى 192 مليون جنيه، ولو حضر نصف الملعب 30 الف، سيصل المكسب 96 مليون جنيه».

وأضاف شبانة: «اتحاد الكرة المصري حصل على 5 مليون جنيه فقط، بينما قد نجد أن بلجيكا ستحصل على 50 مليون جنيه، الأمور تبدو غريبة للغاية».

وأكمل شبانة: «الحصول على 250 ألف دولار فقط مبلغ قليل جدا، خصوصا بعد حساب المكاسب المالية الكبيرة من وراء حضور الجمهور فقط للمباراة».

وزاد شبانة: «منتخب مصر يستعد بقوة لهذه المباراة بعد انضمام جميع اللاعبين وآخرهم مروان حمدي».

وواصل شبانة قائلا: «فيتوريا رفض خوض أي مباريات ودية في شهر مارس المقبل، بعدما عرضت الشركة المنظمة لودية مصر وبلجيكا، إقامة ودية للفراعنة في معسكر مارس أمام منتخب كبير خلال اجتماع مسؤولي الشركة بالاتحاد في الكويت، وهو الأمر الذي عرضه اتحاد الكرة على فيتوريا».

معسكر منتخب مصر


وأتم شبانة: «معسكر مارس سيُركز فقط على مباراتي مالاوي بغض النظر، ولا يرغب في إقامة ودية ثالثة خلال المعسكر».

شبانة إتحاد كرة القدم منتخب مصر بلجيكا استاد جابر الأحمد

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