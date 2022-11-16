بفرمان من كولر.. 4 نجوم يقتربون من التجديد في الأهلي |أسماء مدوية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يحسم ملف التجديد لرباعي الفريق الأول أيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة خلال الأيام المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية، أن هناك استقرارًا كبيرًا داخل الأهلي علي التجديد للرباعي علي أن تتم دراسة خروج البعض منهم علي سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة حال رغبة مارسيل كولر.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الأهلي اتفقت مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تجديد عقود الرباعي علي أن يتم تحديد احتياجاته الفنية سواء بإبقاء البعض أو تحديد من يرغب في إعارته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

طلب كولر في الأهلي

واختتم أن المدير الفني للنادي الأهلي كولر، طلب منحه مهلة لدراسة احتياجاته الفنية في الفترة الحالية وحسم قراره قبل مواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.