بمبلغ خرافي .. فيريرا يرفض عرضًا مُغريًا في كأس العالم |تفاصيل

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك عرضًا رسميًا من قناة برتغالية لتحليل بطولة كأس العالم 2022 مقابل ربع مليون دولار.

وقال “شبانة” عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية، إن البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك رفض عرضًا وصلت قيمته إلى 250 ألف دولار من إحدى القنوات البرتغالية لتحليل كأس العالم.

وأضاف: «قوبل الأمر بالرفض من جانب فيريرا واعتذر لمسئولي القناة البرتغالية بسبب ارتباطه بضغط لقاءات مع الزمالك في الفترة المقبلة».

احترافية فيريرا

وأشاد شبانة، بالاحترافية التي يتميز بها فيريرا خلال فترة عمله مع نادي الزمالك.