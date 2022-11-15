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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالأسماء .. فيريرا يستعين بـ 4 لاعبين جدد من ناشئي الزمالك

صدى البلد

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة  تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين.

وقام الجهاز الفني بتصعيد 4 من ناشئ الزمالك  عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وحاتم سكر ظهير أيسر 2001 .

 

وركز البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجانب الفني خلال تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية وخططية تضمنت التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى من مسافات متنوعة .

و خاض الفريق تقسيمة فنية في نهاية المران؛ شهدت منح المدرب البرتغالي العديد من التعليمات للاعبين لتنفيذها في التقسيمة.

شييكابالا يتدرب فى الجيم 

وأدى  محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
وخاض "شيكابالا" تدريبات بدنية برفع بعض الأوزان الخفيفة، لعدم زيادة الحمل على العضلات بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة الزمالك وإنبي.
وخاض "شيكابالا" تدريبات متنوعة بعدما خاض تدريبات بالركض حول الملعب في مران أمس، وأدى اليوم تدريبات خاصة في الجيمانيزيوم.

تدريبات منفردة لـ أوباما 

ووضع البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا منفردا ليوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وخضع أوباما لبرنامج تدريبي على  ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل انطلاق التدريبات الجماعية بساعة ونصف، تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وقام أوباما بأداء تدريبات بدنية ببعض الأدوات التدريبية التي أعدها مخطط الأحمال داخل الملعب .
رفع الحمل البدنى 

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة البرتغالي جوسفالدو  فيريرا على رفع الحمل البدني للاعبين خلال تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام أندريه فيليب مدرب الأحمال بإحضار كافة الأدوات التدريبية الخاصة بالجيم داخل الملعب من أجل تنفيذ برنامج بدني خاص لكل اللاعبين.

وفي نفس الوقت استعان الجهاز الطبي بالأدوات التدريبية لتأهيل عدد من اللاعبين .

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو  فيريرا لمنح الفرصة للاعبي فرق الشباب في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

الزمالك فيريرا ناشئ الزمالك شيكابالا المصري البورسعيدي

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