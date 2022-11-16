بتصرف مثير .. الأهلي يخمد ثورة مستحقات اللاعبين

قال الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الكرة بـ الأهلي بدأت تجهيز حملات إعلانية ضخمة لعدد من نجوم الفريق الأول لترضيتهم ماليا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تأخر صرف مقدم عقود الموسم الجديد وباقي مستحقات الموسم المنقضي.

وقال "شبانة" عبر برنامجه «بوكس توبوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: «لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي ترضية اللاعبين بحملات إعلانية ستكون عقب انتهاء إدارة الأهلي من عقود الرعاية الجديدة سوف تتم ترضية هؤلاء النجوم وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد عبدالمنعم ومحمود كهربا».

وأضاف، أن بعض لاعبي الفريق قد طلبوا ترضية مالية وهو ما رفضته إدارة الأهلي بعد خسارة بطولتي الدوري وكأس مصر.

حملة إعلانية لـ كهربا

وأشار إلى أن إدارة الأهلي توفر حملة إعلانية لمحمود عبد المنعم كهربا لمساعدته في دفع الغرامة المستحقة عليه لصالح الزمالك.