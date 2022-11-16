سعد سمير يطلب العودة لـ الأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن سعد سمير مدافع فريق فيوتشر تواصل مع مسئولين بالنادي الأهلي من أجل العودة من جديد للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل والمساهمة في حل أزمة دفاع الفريق حالياً.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "أبلغ النادي الأهلي سعد سمير بصعوبة عودته من جديد إلى فيوتشر في يناير المقبل وأن لجنة التخطيط ستعرض الأمر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري والقرار النهائي سيكون له وليس في يناير المقبل".

دفاع الأهلي

ويعاني الأهلي من إصابة ثلاثي خط الدفاع مدرب عبدالمنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف وعدم جاهزية رامي ربيعة فنياً للمباريات الرسمية.