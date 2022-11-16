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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيناسيو: رونالدو أمامه فرصة بكأس العالم لإثبات نفسه.. وتتويج البرتغال باللقب «صعب»|فيديو

صدى البلد

قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، يُعاني من مشكلة مع فريقه، لكنها لن تؤثر على مشواره مع بلده في كأس العالم 2022.

وأضاف إيناسيو، خلال لقاء عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رونالدو أمامه فرصة كبيرة في كأس العالم، لإثبات أنه ما زال لاعبًا كبيرًا، مشددًا أن هناك فارق كبير الفريق والمنتخب، واللاعب يعرف ذلك.

وأشار إلى أن منتخب البرتغال عليه أمال قوية لتحقيق إنجاز في كأس العالم، متمنيًا أن يتوج منتخب بلاده بالبطولة رغم صعوبة المنافسة في وجود منتخبات مثل وفرنسا والأرجنتين.

وأوضح أنه إذا كان في موقف تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لن يتعامل مع اللاعب، إلا أنه من الضروري معرفة الحقائق كاملة، موجهًا نصيحته إلى رونالدو بالرحيل عن النادي.

واختتم تصريحاته بشأن نادي الزمالك، قائلًا إن مواطنه فيريرا يقوم بعمل رائع مع الفريق، ونجاح الفريق أمر رائع له ويسعده شخصيًا، متابعًا «كهربا تدرب معي في أفيش البرتغالي لمدة شهر، ورحل بشكل مفاجئ إلى الأهلي لكن لا أدري ما يحدث الآن».

رونالدو إيناسيو مانشستر يونايتد كأس العالم هاني حتحوت

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