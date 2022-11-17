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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفرصة الأخيرة لحجز شقق الإسكان المتوسط.. اليوم

سكن مصر
سكن مصر

يشهد اليوم الخميس انتهاء حجز  شقق الاسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة ضمن الطرح التكميلي للإعلان الثاني.

 

شقق جاهزة للتسليم …تم طرح كراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي الخميس الماضى 10 نوفمبر، وحتى يوم الأحد 13 نوفمبر ، للاطلاع على الوحدات السكنية المطروحة فى الطرح المكمل للإعلان الثاني بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهى وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

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موعد حجز وحدات سكن مصر

وتم إتاحة الحجز للمواطنين الحاجزين سكن مصر يوم الاثنين 14 نوفمبر، بينما تم فتح باب الحجز للمتقدمين على وحدات سكنية بمشروع دار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، بينما فتح باب الحجز لوحدات جنة يوم الأربعاء 16 نوفمبر ،كما سيتم الحجز فى الوحدات الثلاثة يوم الخميس 17 نوفمبر.

 

825زيادة فى سعر المتر

ورفعت وزارة الإسكان أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الطرح التكميلي بالمشروعات الثلاثة بنسب متفاوتة، وسجلت وحدات دار مصر مدينة بدر أعلى الارتفاعات فى الأسعار حيث زاد سعر المتر 825 جنيها فى المتر الواحد.

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