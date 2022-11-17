شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا في مواجهة بلجيكا الودية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "في حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي خط الدفاع محمد حمدي وعلي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق".

وأضاف: "في خط الوسط إمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد النني".

واختتم: "في خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وتقام مباراة مصر وبلجيكا الجمعة المقبلة في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد جابر الأحمد بدولة الكويت.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات “أون تايم سبورت”.