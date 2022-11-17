فينجادا يُحمل وهبة مسئولية إخفاق منتخب الناشئين ويوجه رسالة للجبلاية

حمل البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، مسؤولية إخفاق منتخب الناشئين، للمدير الفني محمد وهبة، كما وجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن المواهب التي برزت في هذا الجيل.



وقال فينجادا في تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس": "أمر مؤسف خروج منتخب الناشئين وعدم تأهله، كُنت أضع أمال كثيرة على هذا المنتخب، أثناء إشرافي على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2006 وأختيار أبرز اللاعبين".



وتابع: "جيل 2006 يضم مواهب جيدة جدًا، في شهر مارس الماضي منتخب مصر هزم كل المنتخبات التي واجهها في تصفيات كأس الأمم".



وواصل: "يمكن لبعض هؤلاء اللاعبين الأن الإنضمام إلى جيل 2005 استعدادًا لكأس العالم تحت 20 سنة في 2025 والألعاب الأولمبية 2028".



ووجه رسالة لاتحاد الكرة مضمونها: "يجب أن لا يهمل اتحاد الكرة هذا المنتخب، وأن يستمر في دعم المواهب التي يضمها هذا المنتخب .. هذا الفريق لديه إمكانات كبيرة لاعبين عظماء ويجب أن لا نقتلهم .. أثناء فترة عملي كنت أهتم بهذا المنتخب كثيرًا، لإني كنت أعي بإنه يضم مواهب رائعة".



واختتم: "بالطبع مسؤولية إخفاق المنتخب تقع على كاهل المدير الفني محمد وهبة، طبيعي أن يتحمل المدرب إخفاق فريقه؛ ولكن هذا ليس معناه إنه الوحيد المُذنب؛ ولكنه يتحمل المسؤولية".