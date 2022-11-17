عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انهيار النادي قريبًا.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور الطارئ مع إدارة الزمالك| فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن القادم أسوأ للنادي مشيرا إلى أن النادي مفهوش جنيه منذ ثلاث شهور، ونحن نعافر لتوفير فلوس لدفع مرتبات العاملين واللاعبين داخل النادي.

txt

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا .. تعرف عليها

txt

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

وأضاف عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك، «النادي لديه ملايين في البنوك ولن نستطيع تحصيل جنيه منها، والجميع في مجلس الإدارة لا يعمل عند أحد».

ووجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسائل نارية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك من قبل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، مطالبًا برفع الحجز على أرصدة النادي، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال «منصور»، في فيديو نشره على صفحته عبر موقع «يوتيوب»: «أنا بقول لبعض الجماهير اللي بتهاجم مجلس الإدارة بسبب خسارة فريق السلة، القادم أسوأ، النادي مفيهوش جنيه، 3 أشهر نقاتل من أجل دفع رواتب العمال والموظفين ودفع مقدمات عقود اللاعبين لكن احنا لدينا طاقة، النادي بيتدمر وبينهار».

نادي الزمالك أمواله محجوز عليها


وأضاف: «هناك ملايين للنادي محجوز عليها في البنوك، لا نستطيع التصرف فيهم بسبب الحجر على أرصدة النادي من ممدوح عباس».

واستعرض رئيس الزمالك، صورًا لعدة مخاطبات رسمية من اتحاد الطائرة واتحاد السلة ومن مصلحة الضرائب تتضمن مبالغ مالية يتعين على النادي سدادها، قائلا: «لن نستطيع الوفاء بتلك الالتزامات بسبب الحجز على أرصدة النادي».

وأشار: «رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك، نجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، وكلنا عارفين خسرنا السوبر ازاي، من خطأ دفاعي، والزمالك هو الذي كان يهاجم طوال المباراة والهدف الثاني للأهلي جاء في الدقيقة الأخيرة من هجمة مرتدة».

txt

خالد الغندور يكشف صفقات الزمالك في يناير المقبل .. تفاصيل

txt

رحيل نجوم الفريق.. أحمد شوبير ينفي 3 شائعات في الأهلي| فيديو

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك بعض الأشخاص يحاولون تدمير نادي الزمالك ، وفي الوقت الذي تعاقد أحمد مرتضى منصور مع أفضل لاعبين، وعندما يأتي اللاعبين للنادي يحتاجون مرتباتهم، ونحن لا نستطيع أن ندفعها.

وأكد مرتضى منصور، الجمهور الذي يهاجم الإدارة حاليا ليس جمهور الزمالك الحقيقي، وعلى من يُهاجم أن يقوم بفك الحجز على أرصدة النادي ثم يطالبوا بالانتصارات والبطولات.

وأشار إلى أن هناك جلسة استئناف منتظرة يوم الأربعاء المقبل على قرار الحجز الموقع على أرصدة نادي الزمالك.

واوضح: «حسين لبيب، رئيس اللجنة السابق للزمالك، سدد 12 مليون جنيه لممدوح عباس، من المديونية التي يطالب بها النادي، ولم يخطرنا بدفع هذا المبلغ».

وتابع: «في نادي بيتدلع بياخد اللي هو عاوزه من الرعاية، وفي نادي (بيتفعص) والكل بيتفرج»، مضيفًا: «هذا اجتماع مجلس إدارة وسنتخذ قرارات لأن النادي بينهار».

txt

مفاجآت بالجملة .. "ميدو" يختار التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

txt

خالد الغندور يفتح النار على الكاف بعد تأجيل قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

وأردف: «هناك ملايين للزمالك في البنوك، وأنا لم أحصل على فلوس رعاية حتى الأن، الشركة الراعية تضغط علينا من أجل الموافقة على قبولها عرضها برعاية الزمالك مقابل 30 مليون جنيه، مع خصم 20% بالإضافة إلى الضرائب، مما يعني أن الزمالك سيحصل في الموسم على 15 مليون جنيه، وهذا ليس ثمن لاعب»، مؤكدًا :«الزمالك لن يرضخ ويوقع عقد مع الشركة الراعية بهذا المبلغ.. في ناديه بتجبله رعاية بنك وبعض الشركات واحدى شركات الاتصالات، والنادي التاني عاوز توقع معاه ب15 مليون جنيه! لن نوافق على هذا العرض».

 

واختتم مرتضى منصور، تصريحاته قائلا:”سننهي الاجتماع ثم نخبركم بكافة النتائج والقرارات التي تم التوصل إليها».

وأضاف عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك، كذلك اتحاد كرة القدم أيضًا يطالب بأموال، قائلًأ: «لا بيحرم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل»، ولدينا كشف ببعض المستحقات في كل الأنشطة الرياضة داخل النادي.

وتابع :«نحن لا نستطيع دفع الأموال بسبب الحجز على النادي، وإذا كانت الفلوس غير محجز وعليها كنت دفعت لكنها محجوز عليها».

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، «حاجزين على أموال النادي في البنوك ولم نستطيع دفع المرتبات ولا الالتزامات المطلوبة من النادي»، مضيفًأ: «مكتفني وايدي الاثنين ورا ظهري وحطين حجر على ظهري ويقولولي اعبر المحيط.. هعبروا أزاي؟، لأ انا هغرق».

وأضاف، «مطلوب مني فلوس مش معارف أجيبها منين وممدوح عباس خرب النادي والكل بيتفرج والكل مكسور عينه».

وتابع:«نادي الزمالك رغم كل الصعوبات إلا أننا حققنا بطولات ولا يجوز أن يكون أموال النادي محجوز عليها ويجب أن يفك الحصار على النادي حتى نستطيع تحقيق الاستمرار، ولدينا جلسة ونريد فك الحصار».

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك ممدوح عباس هاني شكري هانى العتال اتحاد السلة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

البيت الأبيض يسلط الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة |تفاصيل

تقدّم 121 خدمة متنوعة لـ30 مليون شخص.. السعودية تطلق منصة «نسك» للحج والعمرة

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العلامات .. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

الشتا دق الأبواب.. طوارئ بالإسكندرية بسبب "المكنسة" وأمطار في المحافظات

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ