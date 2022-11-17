انهيار النادي قريبًا.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور الطارئ مع إدارة الزمالك| فيديو

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن القادم أسوأ للنادي مشيرا إلى أن النادي مفهوش جنيه منذ ثلاث شهور، ونحن نعافر لتوفير فلوس لدفع مرتبات العاملين واللاعبين داخل النادي.

وأضاف عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك، «النادي لديه ملايين في البنوك ولن نستطيع تحصيل جنيه منها، والجميع في مجلس الإدارة لا يعمل عند أحد».

ووجه المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسائل نارية بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك من قبل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، مطالبًا برفع الحجز على أرصدة النادي، حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته المالية.

وقال «منصور»، في فيديو نشره على صفحته عبر موقع «يوتيوب»: «أنا بقول لبعض الجماهير اللي بتهاجم مجلس الإدارة بسبب خسارة فريق السلة، القادم أسوأ، النادي مفيهوش جنيه، 3 أشهر نقاتل من أجل دفع رواتب العمال والموظفين ودفع مقدمات عقود اللاعبين لكن احنا لدينا طاقة، النادي بيتدمر وبينهار».

نادي الزمالك أمواله محجوز عليها



وأضاف: «هناك ملايين للنادي محجوز عليها في البنوك، لا نستطيع التصرف فيهم بسبب الحجر على أرصدة النادي من ممدوح عباس».

واستعرض رئيس الزمالك، صورًا لعدة مخاطبات رسمية من اتحاد الطائرة واتحاد السلة ومن مصلحة الضرائب تتضمن مبالغ مالية يتعين على النادي سدادها، قائلا: «لن نستطيع الوفاء بتلك الالتزامات بسبب الحجز على أرصدة النادي».

وأشار: «رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك، نجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، وكلنا عارفين خسرنا السوبر ازاي، من خطأ دفاعي، والزمالك هو الذي كان يهاجم طوال المباراة والهدف الثاني للأهلي جاء في الدقيقة الأخيرة من هجمة مرتدة».

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك بعض الأشخاص يحاولون تدمير نادي الزمالك ، وفي الوقت الذي تعاقد أحمد مرتضى منصور مع أفضل لاعبين، وعندما يأتي اللاعبين للنادي يحتاجون مرتباتهم، ونحن لا نستطيع أن ندفعها.

وأكد مرتضى منصور، الجمهور الذي يهاجم الإدارة حاليا ليس جمهور الزمالك الحقيقي، وعلى من يُهاجم أن يقوم بفك الحجز على أرصدة النادي ثم يطالبوا بالانتصارات والبطولات.

وأشار إلى أن هناك جلسة استئناف منتظرة يوم الأربعاء المقبل على قرار الحجز الموقع على أرصدة نادي الزمالك.

واوضح: «حسين لبيب، رئيس اللجنة السابق للزمالك، سدد 12 مليون جنيه لممدوح عباس، من المديونية التي يطالب بها النادي، ولم يخطرنا بدفع هذا المبلغ».

وتابع: «في نادي بيتدلع بياخد اللي هو عاوزه من الرعاية، وفي نادي (بيتفعص) والكل بيتفرج»، مضيفًا: «هذا اجتماع مجلس إدارة وسنتخذ قرارات لأن النادي بينهار».

وأردف: «هناك ملايين للزمالك في البنوك، وأنا لم أحصل على فلوس رعاية حتى الأن، الشركة الراعية تضغط علينا من أجل الموافقة على قبولها عرضها برعاية الزمالك مقابل 30 مليون جنيه، مع خصم 20% بالإضافة إلى الضرائب، مما يعني أن الزمالك سيحصل في الموسم على 15 مليون جنيه، وهذا ليس ثمن لاعب»، مؤكدًا :«الزمالك لن يرضخ ويوقع عقد مع الشركة الراعية بهذا المبلغ.. في ناديه بتجبله رعاية بنك وبعض الشركات واحدى شركات الاتصالات، والنادي التاني عاوز توقع معاه ب15 مليون جنيه! لن نوافق على هذا العرض».

واختتم مرتضى منصور، تصريحاته قائلا:”سننهي الاجتماع ثم نخبركم بكافة النتائج والقرارات التي تم التوصل إليها».

وأضاف عقب نهاية اجتماع مجلس إدارة الزمالك، كذلك اتحاد كرة القدم أيضًا يطالب بأموال، قائلًأ: «لا بيحرم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل»، ولدينا كشف ببعض المستحقات في كل الأنشطة الرياضة داخل النادي.

وتابع :«نحن لا نستطيع دفع الأموال بسبب الحجز على النادي، وإذا كانت الفلوس غير محجز وعليها كنت دفعت لكنها محجوز عليها».

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، «حاجزين على أموال النادي في البنوك ولم نستطيع دفع المرتبات ولا الالتزامات المطلوبة من النادي»، مضيفًأ: «مكتفني وايدي الاثنين ورا ظهري وحطين حجر على ظهري ويقولولي اعبر المحيط.. هعبروا أزاي؟، لأ انا هغرق».

وأضاف، «مطلوب مني فلوس مش معارف أجيبها منين وممدوح عباس خرب النادي والكل بيتفرج والكل مكسور عينه».

وتابع:«نادي الزمالك رغم كل الصعوبات إلا أننا حققنا بطولات ولا يجوز أن يكون أموال النادي محجوز عليها ويجب أن يفك الحصار على النادي حتى نستطيع تحقيق الاستمرار، ولدينا جلسة ونريد فك الحصار».