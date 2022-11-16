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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا .. تعرف عليها

مصر
مصر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد جابر الأحمد الدولي بدولة الكويت، بعد غدٍ الجمعة، لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا، في المواجهة التي يخوضها الأخير في آخر استعداداته للمشاركة ببطولة كأس العالم قطر المقرر لها خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

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موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة


وسيكون موعد مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة ON Time Sports 1 HD، ON Time Sports 2 وKuwait TV1.

 

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية


ويمكن للجماهير متابعة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على القمر الصناعي «نايل سات»، عبر التردد التالي:

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

أما تردد قناة أون تايم سبورتس 2 يأتي على

النحو التالي:

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويمكن ضبط قناة Kuwait TV1 الناقلة للمباراة عبر التردد التالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

مصر منتخب مصر الكويت قطر أون تايم سبورت كأس العالم بطولة كأس العالم بلجيكا

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