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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت بالجملة .. "ميدو" يختار التشكيل الأمثل لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر

قال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، إن روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر يملك سيرة ذاتية رائعة، ويتصف بالشجاعة لأنه وافق على مواجهة منتخب بلجيكا وديًا.

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ويخوض منتخب مصر معسكر استغلالًا لفترة التوقف الدولي، ينتهي بملاقاة بلجيكا وديًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "المحور": "أتذكر من 20 أو 22 سنة عندما كنت ألعب في الدوري البلجيكي كان منتخبًا أقل من المتوسط، ولكنهم استطاعوا صنع ثورة لأن كان لديهم خطة".

وأردف: "في بلجيكا شرعوا قوانين غريبة وفكروا خارج الصندوق، ووصلوا لاحتلال المركز الثاني في تصنيف الأفضل في العالم".

وتابع: "لا تتعجبوا غدًا، فيتوريا سيترك الاستحواذ لبلجيكا، يمكننا الفوز عليهم واستغلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، لدينا سرعات في الثلث الهجومي وهم يعانون من البطء في خط الدفاع، ويجب أن نكون مستعدين لأي تغييرات تحدث في المباراة".

وواصل: "أفضل طريقة يلعب بها منتخب مصر أمام بلجيكا هي 4-4- 2، لأن منتخب بلجيكا يلعب أغلب مبارياته بثلاث لاعبين في خط الدفاع".

وأتم: "التشكيل الأمثل في مباراة بلجيكا، هو محمد الشناوي في المرمى، وعلي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد حمدي في الدفاع".

واختتم ميدو: "وفي خط الوسط طارق حامد ومحمد النني، وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

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