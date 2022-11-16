جلسة خاصة بين فيتوريا ومحمد صلاح قبل مباراة بلجيكا ..تفاصيل

عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الساعات الماضية جلسة خاصة مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وحرص فيتوريا خلال الجلسة الاطمئنان على محمد صلاح ومعرفة أخباره واستعداده للمباراة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا والتي شدد فيتوريا لقائد الفراعنة على أهمية تحقيق الاستفادة الكاملة منها.

ويلتقي منتخب مصر الأول نظيره المنتخب البلجيكي بعد غد الجمعة في مباراة ودية خلال استعدادات بلجيكا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتطرق فيتوريا المدير الفني للفراعنة خلال الجلسة مع محمد صلاح لفريقه ليفربول وأسباب تراجع مستواه في الموسم الجاري خلال الكثير من المباريات.

وشدد فيتوريا لمحمد صلاح على أنه متابع جيد لمباريات ليفربول وتحدث في عدد من الأسباب يرى أنها كانت وراء تراجع ليفربول هذا الموسم.

وأعرب فيتوريا لمحمد صلاح على أن الأمر المهم هو أن مستواه لم يتراجع وأنه محافظ على أدائه المميز ويسجل الأهداف من وقت لآخر.