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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل نجوم الفريق.. أحمد شوبير ينفي 3 شائعات في الأهلي| فيديو

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي  أحمد شوبير، عن حقيقة رحيل حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وكانت تقارير إعلامية، أكدت في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي قرر إعارة حسين الشحات، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أوك تايم سبورتس»: «في 3 شائعات في الأهلي عاوز أنفيها، الشائعة الأولى أن الأهلي قرر إعارة حسين الشحات، هذا الكلام لا أساس من الصحة»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «الأهلي لن يعير حسين الشحات أو رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم أو محمد هاني»، وأوضح: «هناك عقود عدد من اللاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يدرس أمر تجديد عقود هؤلاء اللاعبين من عدمه».

واستطرد: «الشائعة الثانية، هي وجود خلاف بين  محمد محمود والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني»، مؤكدًا :«لا يوجد أي خلاف بين محمد محمود وكولر، كل ما في الأمر، أن المدير الفني له وجهة نظر، فهو يرغب في تواجد 25 لاعبًا في التدريب، وهذا حقه».

وأكمل: «هناك شائعة ظهرت فجأة عن ترضية محمد الشناوي ماليًا، هذا ليس وقته ولا زمانه ولا أوانه ولا مكانه»، وقال: «الشناوي، سعيد وراض وهادئ وقانع جدًا داخل النادي الأهلي، فهو كابتن النادي، وهذا الأمر بالنسبة له يساوي (كنوز الدنيا وما فيها)».

وأضاف: «الأهلي يُجهز الشناوي، أن يكون أحد كوادر النادي بعد اعتزاله، مثل وليد سليمان، سيعود من الرحلة العلاجية، وسيكون له دور داخل النادي».

وأردف: «هذا الكلام كان سيحدث مع شريف إكرامي، ولكن شريف قرر الرحيل لرغبته في اللعب وانتقل لبيراميدز وهذا حقه تمامًا»، وتابع: "خروج شريف من  الأهلي كان خروجا آمنا جدًا، والمشكلة كانت في الربط بينه وبين رمضان صبحي".

احمد شوبير حسين الشحات النادي الأهلي رامي ربيعه ياسر ابراهيم محمد هاني مارسيل كولر

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