رحيل نجوم الفريق.. أحمد شوبير ينفي 3 شائعات في الأهلي| فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة رحيل حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية، أكدت في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي قرر إعارة حسين الشحات، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أوك تايم سبورتس»: «في 3 شائعات في الأهلي عاوز أنفيها، الشائعة الأولى أن الأهلي قرر إعارة حسين الشحات، هذا الكلام لا أساس من الصحة»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «الأهلي لن يعير حسين الشحات أو رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم أو محمد هاني»، وأوضح: «هناك عقود عدد من اللاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، والأهلي يدرس أمر تجديد عقود هؤلاء اللاعبين من عدمه».

واستطرد: «الشائعة الثانية، هي وجود خلاف بين محمد محمود والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني»، مؤكدًا :«لا يوجد أي خلاف بين محمد محمود وكولر، كل ما في الأمر، أن المدير الفني له وجهة نظر، فهو يرغب في تواجد 25 لاعبًا في التدريب، وهذا حقه».

وأكمل: «هناك شائعة ظهرت فجأة عن ترضية محمد الشناوي ماليًا، هذا ليس وقته ولا زمانه ولا أوانه ولا مكانه»، وقال: «الشناوي، سعيد وراض وهادئ وقانع جدًا داخل النادي الأهلي، فهو كابتن النادي، وهذا الأمر بالنسبة له يساوي (كنوز الدنيا وما فيها)».

وأضاف: «الأهلي يُجهز الشناوي، أن يكون أحد كوادر النادي بعد اعتزاله، مثل وليد سليمان، سيعود من الرحلة العلاجية، وسيكون له دور داخل النادي».

وأردف: «هذا الكلام كان سيحدث مع شريف إكرامي، ولكن شريف قرر الرحيل لرغبته في اللعب وانتقل لبيراميدز وهذا حقه تمامًا»، وتابع: "خروج شريف من الأهلي كان خروجا آمنا جدًا، والمشكلة كانت في الربط بينه وبين رمضان صبحي".