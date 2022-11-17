خالد الغندور يكشف صفقات الزمالك في يناير المقبل .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك يبحث التعاقد مع صفقتين جديدتين في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل.

وأوضح الغندور عبر قناة نادي الزمالك: «فريق الكرة بنادي الزمالك يحتاج لمدافع ومهاجم صندوق في يناير ، بعد إصابة محمود الونش يبحث الزمالك عن التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الميركاتو الشتوي».

وواصل:«هناك نية أيضًا للتعاقد مع مهاجم، مشيرا أن سامسون ليس مهاجمًا صريحًا، ولا نمتلك سوى سيف الدين الجزيري».

وشدد الغندور على أن صفقتي الزمالك في يناير هما مدافع ومهاجم صريح.

وأنهى تصريحاته: «المستشار مرتضى منصور سيبحث مع فيريرا احتياجات الفريق في الفترة المقبلة».

كان المستشار مرتضى منصور قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن اجتماع هام لأعضاء مجلس الإدارة اليوم.

وشدد مرتضى على أنه سيعلن نتائج اجتماع مجلس إدارة الزمالك بالصوت والصورة.