شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الأهلي يسير في اتجاه نحو عدم دفع قيمة الغرامة سوى بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأوضح في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اف ام: «وذلك حتى لا يحقق نادي الزمالك أي استفاده من وجود سيولة مالية في فترة الانتقالات القادمة في ضم صفقات جديدة، رغم أن الفريق الأبيض ضم 10 صفقات في انتقالات الصيف».



وأتم: «هناك تواصل بين إدارة النادي الأهلي مع محمود كهربا وذلك من أجل توفير بعض الحلول في أزمة الغرامة بعد أن أصبح مطالب بأكثر من 50 مليون جنيه من اللاعب».

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

وفي سياق متصل دخلت ازمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منحني جديد بعد عودة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة من رحلته العلاجية بفرنسا.

مصدر بالأهلي قال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الخطيب لن يجتمع بكهربا كما يعتقد البعض ولكن الحقيقة أن الأهلي يعمل بشكل مؤسسي وهناك تدرج وظيفي في تلك الأمور.

وأضاف:" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة يتابع تلك الأزمة بتكليف من محمود الخطيب بوصفه المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة وسوف يكون جلسة مع بيبو لوضع النقاط علي الحروف".

وأوضح:" ستكون تلك الأيام فاصلة في إنهاء الأزمة بشكل كبير حتي يتفرغ اللاعب للمشاركة مع القلعة الحمراء".