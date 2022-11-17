عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

كهربا
كهربا

قال الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن الأهلي يسير في اتجاه نحو عدم دفع قيمة الغرامة سوى بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

txt

رحيل نجوم الفريق.. أحمد شوبير ينفي 3 شائعات في الأهلي| فيديو

txt

شوبير: محمد صلاح سيفوز بجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم| فيديو

وأوضح في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اف ام: «وذلك حتى لا يحقق نادي الزمالك أي استفاده من وجود سيولة مالية في فترة الانتقالات القادمة في ضم صفقات جديدة، رغم أن الفريق الأبيض ضم 10 صفقات في انتقالات الصيف».


وأتم: «هناك تواصل بين إدارة النادي الأهلي مع محمود كهربا وذلك من أجل توفير بعض الحلول في أزمة الغرامة بعد أن أصبح مطالب بأكثر من 50 مليون جنيه من اللاعب».

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

وفي سياق متصل دخلت ازمة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منحني جديد بعد عودة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة من رحلته العلاجية بفرنسا.

مصدر بالأهلي قال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الخطيب لن يجتمع بكهربا كما يعتقد البعض ولكن الحقيقة أن الأهلي يعمل بشكل مؤسسي وهناك تدرج وظيفي في تلك الأمور.

txt

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا .. تعرف عليها

txt

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

وأضاف:" سيد عبدالحفيظ مدير الكرة يتابع تلك الأزمة بتكليف من محمود الخطيب بوصفه المفوض بالإشراف علي قطاع الكرة وسوف يكون جلسة مع بيبو لوضع النقاط علي الحروف".

وأوضح:" ستكون تلك الأيام فاصلة في إنهاء الأزمة بشكل كبير حتي يتفرغ اللاعب للمشاركة مع القلعة الحمراء".

احمد شوبير النادي الأهلي منتخب مصر نادي الزمالك محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

البيت الأبيض يسلط الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة |تفاصيل

تقدّم 121 خدمة متنوعة لـ30 مليون شخص.. السعودية تطلق منصة «نسك» للحج والعمرة

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العلامات .. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

الشتا دق الأبواب.. طوارئ بالإسكندرية بسبب "المكنسة" وأمطار في المحافظات

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ