عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع المخلفات وحملات نظافة وزراعة الأشجار بمدن كفر الشيخ.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تشجير وري الحدائق، وتهذيب الاشجار، وأعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

«كفر الشيخ التجارية» تشارك في اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية

احتفالاً باليوم العالمي.. جامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتوعية بمرض السكر| صور


تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الاهتمام بالمنتزهات ومداخل المدينة والميادين وأعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة ، وقص وتهذيب الأشجار ونباتات الزينة بمدخل المدينة والميادين، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية ومسح ونظافة الطرق الرئيسية.

وشدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تهذيب الأشجار المتداخلة بأسلاك الكهرباء بطريق «بيلا - البياض»، مع فصل الأسلاك عن الأشجار المتاخمة لأعمدة الإنارة، بالتنسيق مع قسم الكهرباء، استعداداً لمواجهة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وراقب هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات واكد علي استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول.
 

حرص السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وري وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة.
 

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع أعمال النظافة العامة والتجميل بالمدينة وقص وتهذيب ورى الأشجار، كما تم تمهيد طريق الرياض الطلمبات، ومشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، وجارى متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة ومخالفات الحشائش بالرافد الدولى بنطاق الرياض.

IMG-20221117-WA0043
IMG-20221117-WA0043
IMG-20221117-WA0041
IMG-20221117-WA0041
IMG-20221117-WA0040
IMG-20221117-WA0040
IMG-20221117-WA0038
IMG-20221117-WA0038
محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ فصل الشتاء كفر الشيخ حملات نظافة مدن كفر الشيخ حملات النظافة صناديق القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

«كفر الشيخ التجارية» تشارك في اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية

احتفالاً باليوم العالمي.. جامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتوعية بمرض السكر| صور

حسن الخاتمة.. وفاة موظف بالمعاش في المسجد أثناء صلاة العشاء بكفر الشيخ

جامعة كفرالشيخ تشارك فى معسكر معهد إعداد القادة بحلوان.. صور

توريد 31 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ

للعام الثالث.. جامعة كفر الشيخ تنظم أسبوع ريادة الأعمال والشركات الناشئة| صور

شاب ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية في كفر الشيخ

لقاءات توعوية بالتغيرات المناخية بمراكز شباب بيلا في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب يهزم بنين بهدف فى المباراة الودية الأولى

على الإطلاق | راموس يتغنى بـ محمد صلاح في حفل جلوب سوكر

أفارقة المونديال (4) .. مختار ذويب : قائمة تونس مليئة بالمجاملات .. وأرشح هذا المنتخب للفوز بكأس العالم

محمد صلاح يصل إلى مقر حفل جوائز جلوب سوكر.. صورة

إيران تشتعل| الفوضى تضرب الشوارع وإحراق المحال التجارية والمباني العامة.. فيديو

نسوا الخلاف.. محمد صلاح يُعانق سيرجيو راموس في حفل جلوب سوكر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي أطفالك من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي؟

طريقة عمل البصارة بخطوات بسيطة

انتفاخ البطن وتراكم الغازات.. متى يجب عليك زيارة الطبيب فورا؟

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

فيديو

حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ