رفع المخلفات وحملات نظافة وزراعة الأشجار بمدن كفر الشيخ.. صور

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تشجير وري الحدائق، وتهذيب الاشجار، وأعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الاهتمام بالمنتزهات ومداخل المدينة والميادين وأعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة ، وقص وتهذيب الأشجار ونباتات الزينة بمدخل المدينة والميادين، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية ، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية ومسح ونظافة الطرق الرئيسية.



وشدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تهذيب الأشجار المتداخلة بأسلاك الكهرباء بطريق «بيلا - البياض»، مع فصل الأسلاك عن الأشجار المتاخمة لأعمدة الإنارة، بالتنسيق مع قسم الكهرباء، استعداداً لمواجهة الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.



وراقب هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات واكد علي استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول.



حرص السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وري وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق و الميادين العامة.



وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع أعمال النظافة العامة والتجميل بالمدينة وقص وتهذيب ورى الأشجار، كما تم تمهيد طريق الرياض الطلمبات، ومشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، وجارى متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة ومخالفات الحشائش بالرافد الدولى بنطاق الرياض.

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