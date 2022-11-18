القوى العاملة في أسبوع.. تنسيق دولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية..6885 فرصة عمل بـ 14 محافظة

القوى العاملة في أسبوع ..

لجنة لتحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

تنسيق دولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

6885 فرصة عمل في 14 محافظة

بدء الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات خلال الفترة من 12 إلي 17 نوفمبر الجاري، حيث عقد وزير القوي العاملة اجتماعاً ممثلي الشعبة العامة لالحاق العمالة المصرية بالخارج ، فضلا عن اجتماع آخر لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة، كما عقد لقاءً لتنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي سياق آخر وفرت الوزارة 6885 فرصة عمل علي مستوي 14 محافظة وذلك من خلال النشرة النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، كما تواصلت الوزارة مع مديريات القوى العاملة في المحافظات لتنفيذ برامج التدريب المهني على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، فضلا عن اطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتي"في كافة مواقع العمل للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة عمل لائقة ونظيفة .

وفيما يلي تفاصيل الحصاد :

عقد الوزير اجتماعا مع ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الاستماع الى التحديات الحالية أمام تلك الشركات، مع العاملين المصريين المؤقتين الراغبين في السفر للسعودية للعمل في موسمي الحج والعمرة، وبحث تحديد حد أدنى لرواتبهم داخل المملكة يتماشى مع المعايير الدولية والحدود الدنيا للرواتب في المملكة ومصر.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وخاصة للعمل بالسعودية خلال موسمي الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل المملكة، وكذلك تنظيم عمليات إلحاق العمالة المصرية الدائمة للخارج ،وفقاً للإجراءات والشروط التي حددها القانون.

وأعلنت الوزارة عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غيرالمنتظمة،وذلك لدعم برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة ،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وكان قد عقد لقاء في ديوان عام الوزارة لوضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ المشروع مع شركة 3 s المتخصصة برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة،تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وتماشياً مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي" ،و"رقمنة المجتمع".

وفي سياق أخر ناشدت وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة،وعدم الانسياق وراء الشركات،والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج، مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر، وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم.

وأهابت "الوزارة" بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، الصفحات،وان يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التاليhttp://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوكhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158

أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج ،بديوان عام الوزارة "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر" ،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

.كما نفت الوزارة، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار.

وقالت الوزارة أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت خلال الساعات القليلة الماضية إعلانات وتصميمات وهمية مشابهة لصفحة الوزارة، وتفبرك عليها معلومات وروابط وهمية، تطلب فيها من المواطنين الدخول على رابط للتسجيل، بزعم الحصول على منحة قدرها 1000 جنيه مقابل تحصيل رسوم رمزية.

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات والصفحات الوهمية ،ونفت علاقتها بها ،مؤكدة أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة .

وأعلنت الوزارة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين ،ومن آليات وإدارات الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،على أن تمتد هذه الحملة من الداخل إلى الخارج ،وذلك بهدف صياغة وتنفيذ إطار تلك الحملة على أن تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف والجماهير والشراكات ،وإعداد الاستراتيجية القائمة على تحليل الجمهور المستهدف ،وطرق الوصول إليه،وتحديد حقوق الباحثين عن عمل ،والعاملين الحاليين في الخارج ،وتوفير الوعي بالحقوق والواجبات،و بطرق الحصول على فرص عمل بالخارج ،وبتقديم الشكاوى والتقارير في حالة حدوث أي إساءة أو عملية نصب واحتيال.

وعقدت وزارة القوى العاملة إجتماعاً تنسيقياً مع مشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر،والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)،والذي يتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة ومكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب ،وتطوير آليات التعاون،ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف المشروع.

وأوضح ممثلو المشروع من الجانب الأسباني أهمية الحملة الاعلامية التى تحقق تلك الاهداف، والعمل على صياغة وتنفيذ إطار حملة بهدف رفع الوعي بشأن كيفية السعي وضمان الحصول على وظائف بالخارج بطريقة ملائمة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والعمل في البلدان الأخرى ، وكذلك التوعية بالتشريعات الوطنية وسبل حماية الباحثين عن عمل والعاملين الحاليين داخل مصر، وذلك في إطار رسالة معلوماتية وايجابية مقنعة ومؤثرة وتعكس التغيرات الإيجابية الناتجة عن الحلول البديلة.

وخلال الأسبوع أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 149 شركة قطاع خاص على مستوى 14 محافظة لشغل 6885 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهر نوفمبر 2022 الجاري.

وقالت الوزارة إن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة بها فرص عمل جديدة ،متوفرة في 14 محافظة، هي : القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ، البحيرة ، دمياط، شمال سيناء ، الوادي الجديد، البحر الأحمر ، أسيوط ، سوهاج ، المنوفية ، الجيزة ، الفيوم .. وفي التخصصات الاتية : مهندسين ( كهرباء – ميكانيكا – طاقة شمسية – مشروعات ) ، ومشرفين ، ومدير فرع ، واخصائيين سلامة وصحة المهنية ، و محاسبين ، وبائعين ، وعمال إنتاج ، ومندوبين مبيعات ، وسائقين ، وعمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها ، وكافة المهن الفنية ، وأفراد أمن فى مواقع متميزة ، وكيميائيين ، واخصائيين تمويل وقروض، وكافة تخصصات وظائف الفندقة ، وتخصصات أخرى .وجاء في البيان أن الوزير حسن شحاتة سبق وأن وجه كافة المديريات بمتابعة تلك الفرص والتأكد من مصداقيتها .

وفي تقرير صدر عن الوزارة أكدت فيها أهمية الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال،كمحور بارز من محاور الحماية الإجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات .

وأشار التقرير إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه الصندوق والداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض ،وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم .

وذكر التقرير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

.وجاء في التقرير أن مجلس الإدارة في اجتماعه منذ أيام بديوان عام القوى العاملة، وأعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسها في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنها بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه.

وخلال الإجتماع أكد الوزير أن صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتهم على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.

وناقش الاجتماع الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا.

وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.

وفي سياق آخر تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات ، بشأن مشاركة مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بدبي للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر والاحتفال بمرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الاماراتية ، ذلك بحضور الوزير المفوض للشؤون العربية بجامعة الدول العربية أحمد فهمي الباز والمهندس أحمد أبو عجيلة رئيس مجلس إدارة النادي ، و طالب علي سالم البلي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، وعدد من الشخصيات الإماراتية ومندوبين عن القنصل العام بدبي والإمارات الشمالية أشرف الديب وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية .

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين إلى أنه تم خلال الاحتفالية استعراض فيلم تسجيلي يجسد انتصارات السادس من أكتوبر ١٩٧٣ ، وفيلم تسجيلي آخر يجسد عمق العلاقات المصرية الإماراتية على مدى خمسون عاما من العلاقات وأهمية مصر ودورها الرائد في المنطقة العربية

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