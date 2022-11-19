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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أصبح الملياردير «إيلون ماسك» حديث العالم منذ أن سيطر على تويتر في أكتوبر الماضي، بصرف النظر عن أسلوب عمله في موقع التغريدات الصغيرة، فإنه يتصدر أيضًا عناوين الأخبار حول اختلاف مظهره، حيث فقد أكثر من 13 كجم، وأوضح السر من خلال تغريدة على حسابه.

كتبت إحدى محبي «إيلون ماسك»: "لقد فقدت الكثير من الوزن يا إيلون! استمر في العمل الرائع"، فقد كان هناك اختلافًا واضحًا في صور إيلون ماسك التي شاركها في الفترة الأخيرة،

علق إيلون ماسك على المغردة مؤكدًا أنه فقد 30 رطلاً أو 13 كجم.

سر وصفة إيلون ماسك 

سأل أحد المستخدمين "ما الذي أحدث الفارق"، وقد كانت الوصفة التي قدمها بسيطة جدًا وبدا من السهل اتباعها، حيث كتب إيلون ماسك: "صيام + دواء السكري أوزيمبيك / ويجوفى + ولا يوجد طعام شهي بالقرب مني".

بدا أنه يشير إلى خطة الصيام المتقطع التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق الصحة هذه الأيام، يشير Ozempic / Wegovy إلى حقن إنقاص الوزن لإدارة السمنة بسبب داء السكري 2.

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