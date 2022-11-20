كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تناقش رسالة ماجستير تهدف فتح مجالات بحثية لأنظمة الذكاء الاصطناعى

كشفت دراسة رسالة ماجستير نوقشت بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بعنوان تصميم الدوائر القائمة على الممرستور وتطبيقاتها واستخدام النتائج لتطوير وحدة إلكترونية تعليمية.

تهدف الدراسة إلي

- التعرف علي أهمية وخصائص مجال الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعى .

- التعرف علي استخدام عنصر الممرستور داخل الدوائر الإلكترونية ، مع إمكانية الاستفادة من البحث لمصنعى الدوائر والأجهزة الإلكترونيات.

- فتح مجالات بحثيه جديده للعاملين على أنظمة الذكاء الاصطناعى .

- استخدام الممرستور وجعله بديل عن الذاكرات الموجودة الآن والتي لا تفقد محتوها عند انقطاع التيار الكهربي وتكون بديله عن الذاكرات الحالية .

- دراسة تأثير استخدام عنصر الممرستور كمشبك عصبي هذا ما يجعل تصميم الشبكات العصبية الأصطناعية أسهل وأفضل .

- توضيح تأثير استخدام برنامج لمحاكاة الممرستور .

- تطويع التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعى والشبكات العصبية الاصطناعية في خدمة المجتمع والبيئة.

- تنمية المفاهيم العلمية والعملية والمهارات المرتبطة بالممرستور ومحاكاته لطلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم .

- ربط طلاب تخصوص تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم مفهوم الممرستور والشبكات الاصطناعية وربطهم بالحياة العملية .

- التحقق من فاعلية تصميم وحدة إلكترونية تعليمية مطورة مقترحة في تنمية مهارات ومفاهيم لطلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم .

- التحقق من قدرة الطلاب على تنمية مهاراتهم العقلية الخاصة بالتخيل وزيادة المستوى التحصيلي لطلاب قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم .

- الاستفادة من نتائج البحث في تطوير محتوى مقرارات التعليم الفني والتعليم الصناعى تخصوص تكنولوجيا الإلكترونيات بكليات التكنولوجيا والتعليم .

- تقديم نماذج وأنظمة إلكترونية جديدة للطلاب في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات وبالتالي مواكبة التطور التكنولوجى الحادث .

- توجية نظر مطوري مناهج التعليم الفني والتكنولوجيا والتعليم في إضافة إستراتجيات وأنشطة وعمل وحدات دراسية خاصة بعنصر الممرستور والشبكات العصبية الاصطناعية .

- توفير خطة استرشادية لتدريس الوحدة الإلكترونية التعليمية المقترحة تعمل على تنمية مهارات التخيل والتحصيل الدراسي .

وكانت الرسالة تحت إشراف :

ا.د/ على سعد جاب الله

أستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم - كلية التربية – جامعة بنها

الدكتور/ أيمن السيد السيد حجاج

استاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الالكترونيات – كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان

الدكتور/ حسن مصطفى حسن

أستاذ مساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات - كلية الهندسة – جامعة القاهرة

كما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من :

الدكتورة/ على سعد جاب الله

أستاذ بقسم المناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم ¬- كلية التربية – جامعة بنها

الدكتور/ أيمن السيد السيد حجاج

أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا الالكترونيات – كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان

الدكتور/ سيد محمد السيد سنجي

أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية – جامعة بنها

الدكتور/ أشرف محمد محمد ابوشوشة

أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإشعاعية – هيئة الطاقة الذرية