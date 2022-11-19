رئيس جامعة حلوان يكرم مسئولي منظومة التحصيل الإلكترونى المتميزين |صور

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مسئولي منظومة التحصيل الالكترونى المتميزين بالجامعة وقام بتكريمهم عن جهودهم المتميزة طول الشهر الماضى، في ظل سعي الجامعة لتحفيز وتشجيع منتسبيها في منظومة التحصيل الالكترونى بالجامعة وجميع الإدارات على التطور والإنجاز لضمان العمل على الوجه الأمثل لتيسير حصول منتسبي الجامعة على خدمة أفضل وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

منظومة التحصيل الالكترونى بالجامعة أنشأت بداية من عام 2018 وتم تكليف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة بتولى مسئولية تأسيس المنظومة وعمل قاعدة البيانات والتواصل مع شركة E-Finance، وقامت جامعة حلوان بإنشاء التحصيل الالكترونى في سبيل التيسير على كافة منتسبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لتمكينهم من سداد مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من الجامعة بكل سهولة .

هذا وقد قام الدكتور رئيس الجامعة بتناول الغداء مع المتميزين في منظومة التحصيل الالكترونى وتكريمهم وهم حسن قنديل وحدة الدعم الإلكتروني، منى احمد محمد طلحة وحدة الدعم الإلكترونى، أميرة محمد حسونة ادارة الوحدات، اشرف السيد عبد الفتاح كلية التجارة، نادر كمال الدين جمعه احمد كلية التجارة، سالم صلاح الدين سالم عبد ربه كلية التكنولوجيا والتعليم، احمد ابوالقاسم عبد الوهاب منصور كلية الصيدلة، منى محمد احمد محمد عوض كلية الخدمة الإجتماعية، غادة محمد مجدى محمد كلية الخدمة الإجتماعية، عبير صابر حسن على كلية الآداب، انتصار عبد الرازق العشري كلية الآداب، محسن رجب عبد المحسن محمد كلية التمريض، منى احمد علام عطية كلية الاقتصاد المنزلى، نورهان عبد اللطيف محمد كلية الفنون التطبيقية، هانى عشرى حسن - كلية التربية، مصطفى محمد جابر - كلية التربية الموسيقية.

رئيس جامعة حلوان يكرم مسئولي منظومة التحصيل الالكترونى المتميزين بالجامعة ويتناول معهم الغداء (2)

رئيس جامعة حلوان يكرم مسئولي منظومة التحصيل الالكترونى المتميزين بالجامعة ويتناول معهم الغداء (3)

رئيس جامعة حلوان يكرم مسئولي منظومة التحصيل الالكترونى المتميزين بالجامعة ويتناول معهم الغداء (4)