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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راتب يصل إلى 7000 جنيه.. فرصة عمل ذهبية| اعرف التخصصات

فرصة عمل
فرصة عمل

يبحث العديد من المواطنين، عن  فرصة عمل جديدة توفر مقابل مادي يعينهم على الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع، وعليه تعلن وزارة القوي العاملة بشكل دوري ومستمر عن فرص عمل.

فرصة عمل القوي العاملة

ويمكن للراغبين في البحث فرصة عمل إيجاد ضالتهم فى إعلان وظائف القوي العاملة، حيث شمل الإعلان فرص عمل متنوعة فى مجالات صناعة الورق والكرتون والنسيج والأغذية، فى المنوفية حيث يصل الراتب إلى 7000جنيه .

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مميزات وظائف القوي العاملة

وتوفر الوظائف المعلنة من قبل وزارة القوي العاملة، العديد من المميزات للملتحقين بها حيث تصل الرواتب من 7000 جنيه  شهريا، هذا بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، كما أن معظم التخصصات المطلوبة لا تشتطر الخبرة إلا فى وظائف معينية .

موعد التقديم على وظائف القوى العاملة

ويمكن للراغبين فى التقديم على فرصة عمل القوي العاملة التوجه إلى مقر وزارة القوي العاملة أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

ويتم تسليم طلبات العمل فى الفرص المتاحة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث أن تلك المديريات مكلفة باستقبال طلبات راغبي العمل، ثم إرسالهم إلى الشركات المعلنة.

التخصصات المطلوبة فى وظائف القوي العاملة

ويبحث الشباب عن فرص العمل المختلفة وعليه فإن إعلان وزارة القوي العاملة يتضمن العديد من التخصصات وفرص العمل بمحافظة المنوفية.

يتضمن إعلان القوي العاملة فرصة عمل بإحدى شركات النسيجيات بالمنطقة الصناعية الثالثة والتى أعلنت عن حاجتها لما يلي :-

-  الحاجة إلى 15 عامل تشغيل
- الحاجة إلى 5 فني صيانة ميكانيكية 
- الحاجة إلى 2 مهندس كهرباء
- الحاجة إلى 2 عامل خدمات و 5 فرد أمن إداري و 5 فني سلامة وصحة مهنية
- تتضمن الشروط أن يكون المتقدم حاصل على 
مؤهل عالي - متوسط - فوق المتوسط فيما يترواخ سن المتقدم مابين  18 : 30 سنة، ويتراوح الراتب: 2550 : 4200

فرص عمل فى مجال مكتسبات الطعم والرائحة

وبالنسبة للباحثين عن فرصة عمل في مجال الأغذية فإن إعلان القوي العاملة تضمن فرص عمل بمجال مكسبات الطعم والرائحة - المنطقة الصناعية الثانية.

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 و تضمنت الحاجة إلى 5 مراقب جودة وأيضا الحاجة إلى 5 عمال إنتاج على أن يكون المتقدم حاصل مؤهل عالي - يجيد القراءة والكتابة، ولايقل سن المتقدم عن 20 سنة ولايزيد عن 35 عام وفيما يخص الراتب فإنه يترواح مابين 2000 : 2500 جنيه.

كما يشمل إعلان القوي العاملة عن فرصة عمل فى إحدى شركات تمويل المشروعات والتى أعلنت عن حاجتها إلي 50 أخصائي تمويل من الجنسين على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، ويصل الراتب 2700 جنيه.

فرص عمل برواتب مجزية

وبالنسبة للباحثين عن فرصة عمل فى مجال صناعة الورق والكرتون فقد تضمن إعلان وظائف القوي العاملة عن حاجة أحدي الشركات العاملة في مجال الورق  - السادات - المنوفية للتخصصات التالية :- 
- تضمن إعلان القوي العاملة عن  الحاجة 4 مهندس إنتاج براتب يصل ل 3500 جنيه.
- الحاجة لمهندس مشتريات براتب 7000 جنيه
- الحاجة إلى 2 فني كهرباء  براتب يصل إلي  5000 جنيه 
- الحاجة إلى 2 فني فرز  براتب يصل إلى 3000 جنيه
- كما أعلنت تلك الشركة العاملة في مجال الورق حاجتها 
إلى 6 عامل إنتاج  براتب 3500 جنيه.
- وتضمنت الشروط المطلوبة لشغل الوظائف أن يكون المتقدم حاصل  على مؤهل عالي - متوسط وخبرة  5 سنوات.

فرصة عمل فرصة عمل القوي العاملة فرصة عمل ذهبية وزارة القوى العاملة المنوفية

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