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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى خطوتين.. طريقة الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3 لمنخفضي ومتوسطي الدخل والتى انتهي التقديم عليها فى 10 نوفمبر .

الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وقام الكثير من المواطنين بحجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وعليه يسعي العديد إلى معرفة موقف الحجز وأيضا مواعيد التخصيص والاستلام من خلال الاستعلام عن الحجز حيث وفرت وزارة الإسكان أكثر من طريقة.

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ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي اتباع أي طريقة خاصة أن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري يتيح ذلك عبر عدة وسائل والتي تتضمن مايلي:-

- يمكن الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال متابعة حالة الطلب بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

- كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

وتضمن حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين سداد المواطنين الراغبين فى حجزة وحدة 
مقدم حجز يبلغ بالنسبة لمحدودي الدخل 10%، ولمتوسطي الدخل 15%، وذلك لمدة 30 عام، وسعر فائدة 3% سنويا متناقصة.

وتبدأ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 194 آلاف جنيه، وتصل إلى 310 آلاف جنيه، حيث يترواح مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

محافظات شقق الإسكان الاجتماعي

تضمنت محافظات الطرح الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة.

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مركز خدمة الصندوق الاجتماعي

يقوم مركز خدمة الصندوق الاجتماعي بتقديم العديد من الخدمات والتى تشمل مايلي :-

- يمكن للمواطن من خلال مركز خدمة الصندوق الاجتماعي طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- كما يوفر مركز خدمة الصندوق الاجتماعي للمواطنين  طلب تعديل من دور إلى دور خاص بالحالات المرضية فقط.

- ويمكن أيضا من خلال مركز خدمة الصندوق الاجتماعي  طلب تصحيح البيانات.

- ويمكن للمواطنين الذين قاموا بالحجز فى شقق الإسكان الاجتماعي من متابعة الملفات بشركات الاستعلام .

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