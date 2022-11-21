من 0 إلى 10 آلاف متابع على إنستجرام خلال أسابيع.. إليك الطريقة

يسعى الكثير من المتابعين لزيادة عدد المتابعين على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام instagram عبر طرق مراوغة ومتعددة يمكنك اتخاذها مثل شراء المتابعين أو استخدام البوتات والبرمجيات الخبيثة؛ ولكن إذا كان هدفك هو الحصول على عدد من المتابعين الحقيقيين الذين يهتمون بالفعل بك أو بعلامتك التجارية ويتفاعلون معها عن اهتمام حقيقي.

وسنعرض مجموعة من الطرق لزيادة عدد المتابعين على إنستجرام

1- شارك محتوى قوي وفعال

المحتوى الرائع والقيم هو ما يجعل الناس يتحدثون عنك ويتركون التعليقات و قد يقومون بمشاركتك، وهذه هي الطريقة المثلى التي يمكنك من خلالها الوصول إلى المزيد من المتابعين الجدد.

السر وراء المحتوى القيم هو معرفة جمهورك المستهدف وما يريد أن يراه على إنستجرام ، حيث يجب أن يكون كل ما تنشره مثيرًا للاهتمام لهؤلاء الأشخاص. فهدفك هو إعلامهم و إشراكهم و الترفيه عنهم بالمحتوى الذي تنشره. يجب أن تكون صورك مقنعة وجذابة لحثهم على التعليق.

2-قم بترويج حسابك على إنستجرام من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من متابعي إنستجرام ، فعليك أن تجعل من السهل على الأشخاص العثور عليك وذلك عن طريق الترويج لحسابك.

يجب عليك الحرص على جعل حسابك معروفا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى لكي يسهل على الناس اكتشاف الحساب.

إذا كنت قد أنشأت من قبل قاعدة من المتابعين في إحدى منصات التواصل الإجتماعي، فكل ما عليك فعله هو إعلامهم بإنشائك حساب على إنستجرام.

وشارك رابطًا إلى ملفك الشخصي في إنستجرام وحفز متابعيك الحاليين على النقر عليه ومتابعتك.

ويمكنك إبراز بعض من أفضل منشوراتك على إنستجرام على حساباتك الأخرى إضافة إلى ذلك يمكنك تعزيز هذه المنشورات من خلال الإعلانات المدفوعة لضمان أن يتبعك المزيد من متابعيك على إنستجرام .

3- استخدم الهاشتاج المناسب

هذا سيجعل مشاركاتك قابلة للاكتشاف للأشخاص الذين يبحثون عن محتوى مشابه لعلامتك التجارية أو المجال الذي تعمل فيه.

قبل استخدام علامات الهاشتاج للحصول على المزيد من المتابعين ، تأكد من معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله حين استخدام علامات الهاشتاج على إنستجرام.

4- اسع إلى التواجد على نافذة اسكتشاف إنستجرام

إنستجرام Explore tab هو ما تراه عند النقر على أيقونة العدسة المكبرة في أسفل تطبيق إنستجرام.

ووفقًا لـإنستجرام نفسه فإن علامة Explore tab هو المكان الذي "يمكنك العثور على الصور ومقاطع الفيديو التي قد تعجبك من الحسابات التي لم تتابعها بعد".

وقد تشاهد مواضيع منسقة تعتقد الخوارزمية أن المجتمع سيستمتع بها. تتميز علامة Explore tab أيضًا ب قصص إنستجرام مباشرة أعلى الشاشة.

ويزور أكثر من 100 مليون شخص Explore tab كل يوم، و بالتالي فإنها فرصة ذهبية للماركات التي تتطلع إلى زيادة جمهورها.

من أجل أن تصبح منشوراتك على هذه الصفحة يجب عليك القيام بالعديد من المجهودات و البحوث لمعرفة ما الذي يثير انتباه جمهورك أكثر.

5- انشر في الوقت المناسب

بالنسبة للوقت الأنسب من أجل النشر فإنه يختلف من شخص الي آخر و من علامة تجارية إلى أخرى لأنه يعتمد على نوعية الجمهور.

لمعرفة متى يكون ذلك، فكر في جمهورك. كيف يبدو يومهم المعتاد؟ متى يكونون أكثر نشاطا على إنستجرام؟ من بين أفضل الخاصيات التي توجد على التطبيق بالنسبة للحسابات المفتوحة و professional هي التعرف على الساعات التي يكون فيها جمهورك نشيطا على المنصة. هذه الخاصية تسهل عليك اختيار التوقيت الملائم من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتابعين.

لكن لا تنس أنه يمكنك أيضا تجربة متى هي الساعة الأفضل من أجل النشر والتي تجلب لك أكثر عدد من الإعجابات.

6- شارك منشوراتك باستمرار

من بين أهم الأسباب التي جعلت متابعيك الحاليين يقومون بمتابعتك هو مشاهدة المحتوى الذي تقوم بنشره، لهذا السبب ننصحك بأن تمنح متابعيك ما يتوقعونه منك بالنشر باستمرار. إضافة إلى ذلك، عندما يتفاعل متابعيك مع مشاركاتك يكون هذا النشاط مرئيًا لمتابعيهم كذلك، مما يجعلك عرضة لجمهور أوسع. بفضل خاصية مشاركة محتوى الحسابات على إنستجرام، سيتمكن أيضا متابعيك من مشاركة منشوراتك مع أصدقائهم على الخاص أو من خلال التعليقات.

ينصح المختصين بأن النشر اليومي على حساب إنستجرام يؤدي إلى نمو عدد المتابعين أربع مرات أسرع من النشر أقل من مرة واحدة في الأسبوع.